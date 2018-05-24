В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Беларуси перекрыли канал незаконной миграции – за три года легализовано около 200 граждан Азербайджана, Грузии, Узбекистана и Турции По данным МВД, организатором «бизнеса» является белорус. С 2015 года он создал около 15 коммерческих структур для фиктивного трудоустройства иностранцев. Фирмы...

По данным МВД, организатором «бизнеса» является белорус. С 2015 года он создал около 15 коммерческих структур для фиктивного трудоустройства иностранцев. Фирмы не вели никакой хозяйственной деятельности, их основной задачей была легализация иностранцев в Беларуси, рассказали правоохранители.Кроме того, установлены факты регистрации подставных фирм по похищенным паспортам россиян, подделки от их имени документов.Подельник белоруса занимался поиском клиентов. За сумму от 100$ до 500$ нелегалы получали разрешение на право трудоустройства в Беларуси и регистрацию.»,- сообщили вЛегализованные таким образом мигранты торговали на рынках, часть из них нигде не работала, некоторые оказались причастны к организованной преступности.Сейчас оба фигуранта задержаны. В их отношении возбуждено уголовное дело по статье «организация незаконной миграции». Незаконных мигрантов ожидает депортация или высылка из страны после завершения процедуры аннулирования спецразрешения на трудоустройство, подытожили в МВД.