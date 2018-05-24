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В Беларуси перекрыли канал незаконной миграции – за три года легализовано около 200 граждан Азербайджана, Грузии, Узбекистана и Турции

25.05.2018 08:16 — Разное | Беларусь Сегодня  
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По данным МВД, организатором «бизнеса» является белорус. С 2015 года он создал около 15 коммерческих структур для фиктивного трудоустройства иностранцев. Фирмы не вели никакой хозяйственной деятельности, их основной задачей была легализация иностранцев в Беларуси, рассказали правоохранители. 

Кроме того, установлены факты регистрации подставных фирм по похищенным паспортам россиян, подделки от их имени документов.

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Подельник белоруса занимался поиском клиентов. За сумму от 100$ до 500$ нелегалы получали разрешение на право трудоустройства в Беларуси и регистрацию. 

«По оперативным данным, за 3 года через подставные фирмы легализовалось около 200 граждан Азербайджана, Грузии, Узбекистана и Турции»,- сообщили в МВД.

Легализованные таким образом мигранты торговали на рынках, часть из них нигде не работала, некоторые оказались причастны к организованной преступности.

Сейчас оба фигуранта задержаны. В их отношении возбуждено уголовное дело по статье «организация незаконной миграции». Незаконных мигрантов ожидает депортация или высылка из страны после завершения процедуры аннулирования спецразрешения на трудоустройство, подытожили в МВД.


 
 
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По данным МВД, организатором «бизнеса» является белорус. С 2015 года он создал около 15 коммерческих структур для фиктивного трудоустройства иностранцев. Фирмы...
 
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