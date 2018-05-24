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В Беларуси перекрыли канал незаконной миграции – за три года легализовано около 200 граждан Азербайджана, Грузии, Узбекистана и Турции
25.05.2018 08:16 — Разное | Беларусь Сегодня
По данным МВД, организатором «бизнеса» является белорус. С 2015 года он создал около 15 коммерческих структур для фиктивного трудоустройства иностранцев. Фирмы не вели никакой хозяйственной деятельности, их основной задачей была легализация иностранцев в Беларуси, рассказали правоохранители.
Кроме того, установлены факты регистрации подставных фирм по похищенным паспортам россиян, подделки от их имени документов.
Подельник белоруса занимался поиском клиентов. За сумму от 100$ до 500$ нелегалы получали разрешение на право трудоустройства в Беларуси и регистрацию.
«По оперативным данным, за 3 года через подставные фирмы легализовалось около 200 граждан Азербайджана, Грузии, Узбекистана и Турции»,- сообщили в МВД.
Легализованные таким образом мигранты торговали на рынках, часть из них нигде не работала, некоторые оказались причастны к организованной преступности.
Сейчас оба фигуранта задержаны. В их отношении возбуждено уголовное дело по статье «организация незаконной миграции». Незаконных мигрантов ожидает депортация или высылка из страны после завершения процедуры аннулирования спецразрешения на трудоустройство, подытожили в МВД.
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В Беларуси перекрыли канал незаконной миграции – за три года легализовано около 200 граждан Азербайджана, Грузии, Узбекистана и Турции
По данным МВД, организатором «бизнеса» является белорус. С 2015 года он создал около 15 коммерческих структур для фиктивного трудоустройства иностранцев. Фирмы...
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