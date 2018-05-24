В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Киеве хулиганы напали на болельщиков "Ливерпуля", приехавших на финал ЛЧ Mirror сообщает, что нападавшие забрасывали англичан столами и стульями, в итоге несколько человек получили травмы. Один из английских болельщиков сообщил...

Mirror сообщает, что нападавшие забрасывали англичан столами и стульями, в итоге несколько человек получили травмы.Один из английских болельщиков сообщил изданию, что они приехали в Киевбуквально четыре часа назад и уже подверглись нападению. Это было ужасно, заявил он.Сообщается, что полиция задержала двух нападавших.Напомним, ранее появилась информация о том, что болельщики мадридского "Реала" вернули около 2200 билетов (в УЕФА утверждают, что 1000) из-за высоких цен на жилье в Киеве и неудобной логистики.Финал Лиги чемпионов "Ливерпуль" - "Реал" пройдет в Киеве 26 мая. Начало матча в 21.45 по минскому времени.