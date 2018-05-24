|
В Киеве хулиганы напали на болельщиков "Ливерпуля", приехавших на финал ЛЧ
25.05.2018 08:16 — Разное | Беларусь Сегодня
Mirror сообщает, что нападавшие забрасывали англичан столами и стульями, в итоге несколько человек получили травмы.
Один из английских болельщиков сообщил изданию, что они приехали в Киев буквально четыре часа назад и уже подверглись нападению. Это было ужасно, заявил он.
Сообщается, что полиция задержала двух нападавших.
Напомним, ранее появилась информация о том, что болельщики мадридского "Реала" вернули около 2200 билетов (в УЕФА утверждают, что 1000) из-за высоких цен на жилье в Киеве и неудобной логистики.
Финал Лиги чемпионов "Ливерпуль" - "Реал" пройдет в Киеве 26 мая. Начало матча в 21.45 по минскому времени.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Mirror сообщает, что нападавшие забрасывали англичан столами и стульями, в итоге несколько человек получили травмы. Один из английских болельщиков сообщил...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)