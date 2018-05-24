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Трамп отменил встречу с Ким Чен Ыном, опасаясь, что тот сделает это раньше - СМИ

25.05.2018 08:16 — Разное | Беларусь Сегодня  
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В минувший четверг Трамп направил письмо Ким Чен Ыну, в котором сообщил о решении отменить переговоры, которые должны были пройти в Сингапуре. В 

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качестве причины отмены саммита назывались воинственные заявления Пхеньяна.

В обсуждении судьбы встречи Трампа и Ким Чен Ына принимали участие вице-президент США Майкл Пенс, госсекретарь Майкл Помпео, руководитель аппарата сотрудников Белого дома Джон Келли и помощник президента по национальной безопасности Джон Болтон, пишет ТАСС.

Некоторые источники утверждают, что Трамп был недоволен Пенсом, чьи заявления вызвали острую реакцию Пхеньяна. Ранее вице-президент США в частности заявил, что Северная Корея может повторить судьбу Ливии, если не откажется от ядерного оружия.



 
 
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В минувший четверг Трамп направил письмо Ким Чен Ыну, в котором сообщил о решении отменить переговоры, которые должны были пройти в Сингапуре. В  ...
 
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