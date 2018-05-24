В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Трамп отменил встречу с Ким Чен Ыном, опасаясь, что тот сделает это раньше - СМИ В минувший четверг Трамп направил письмо Ким Чен Ыну, в котором сообщил о решении отменить переговоры, которые должны были пройти в Сингапуре. В ...

В минувший четверг Трамп направил письмо Ким Чен Ыну, в котором сообщил о решении отменить переговоры, которые должны были пройти в Сингапуре. Вкачестве причины отмены саммита назывались воинственные заявления Пхеньяна.В обсуждении судьбы встречи Трампа и Ким Чен Ына принимали участие вице-президент США Майкл Пенс, госсекретарь Майкл Помпео, руководитель аппарата сотрудников Белого дома Джон Келли и помощник президента по национальной безопасности Джон Болтон, пишетНекоторые источники утверждают, что Трамп был недоволен Пенсом, чьи заявления вызвали острую реакцию Пхеньяна. Ранее вице-президент США в частности заявил, что Северная Корея может повторить судьбу Ливии, если не откажется от ядерного оружия.