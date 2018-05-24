В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так «Внимание – дети!»: с сегодняшнего дня ГАИ штрафует за невключенные фары В эти дни все автомобили независимо от времени суток обязаны передвигаться с включенными фарами или дневными ходовыми огнями. ...

В эти дни все автомобили независимо от времени суток обязаны передвигаться с включенными фарами или дневными ходовыми огнями.За невыполнение требования автомобилистам грозит штраф до двух базовых величин (до 49 руб.).В ГАИ отмечают, что с начала этого года на дорогах страны погибли 6 детей, 125 получили травмы.При этом около 70% всех пострадавших в ДТП детей получают травмы на дорогах за шесть тёплых месяцев – с мая по октябрь, и большая их часть – летом.В этой связи в Госавтоинспекции призывают водителей быть готовыми к внезапному появлению детей на дороге, быть особенно внимательными во дворах, строго соблюдать правила проезда пешеходных переходов.