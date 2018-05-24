Участие Президента в форуме «Восточная Европа: в поисках безопасности для всех», средняя зарплата в апреле, чемпионство БГК. Главное за четверг

Глава государства сказал, что значимость Беларуси как удобной площадки для переговоров возрастает. «Здесь уже традиционно представители различных стран и регионов планеты могут в спокойной обстановке, в полной безопасности обсуждать абсолютно любые, даже самые острые вопросы. Благодаря многовекторной внешней политике Беларуси, уважению к иностранным партнерам, устойчивому социально-экономическому развитию нашего государства возрастает его значимость как удобной площадки, удобного места для любых переговоров», – заявил белорусский лидер.
Президент подчеркнул, что нельзя безучастно ждать, пока полыхнет пожар Третьей мировой войны и призвал крупных геополитических игроков задуматься о состоянии современных международных отношений: «Вдумайтесь: треть государств нашей планеты так или иначе вовлечены в боевые действия. По большому счету, это превышает количество стран - участниц Второй мировой войны. Однако мы не можем безучастно ждать, пока полыхнет пожар Третьей. Это было бы непростительной беспечностью, и белорусы как никто понимают ее последствия».
Президент поручил проработать вопрос о введении уголовной ответственности за допинг. 24 мая был подписан Указ № 201 «О противодействии допингу в спорте». Теперь в случае дисквалификации спортсмена или его персонала за допинг им будет запрещено заниматься педагогической деятельностью в сфере физической культуры и спорта. Их также обяжут возмещать суммы стимулирующих выплат, предусмотрено лишение государственных наград, к которым они были представлены за спортивные результаты. За систематическое грубое нарушение антидопинговых правил федерации (союзы, ассоциации) могут быть лишены права на получение государственной поддержки, освобождение от налогов и сборов (пошлин), получение иностранной безвозмездной помощи. Возможно их исключение из реестра федераций на срок до двух лет.
Кстати, о заработной плате. Национальный статистический комитет проинформировал о том, какой была средняя зарплата в апреле (921 рубль). Больше всего зарабатывали в Минске. Более подробно читайте здесь.
Государственное регулирование развития цифровой экономики рассмотрено 24 мая во время заседания Совета по развитию цифровой экономики под председательством Премьер-министра Беларуси. По словам Андрея Кобякова, внедрение цифровых технологий должно повысить эффективность производства, обеспечить конкурентоспособность продукции, что во многом будет определяться темпами перехода к новым производственным технологиям и бизнес-процессам.
Разработанный Министерством труда и социальной защиты проект стратегии развития национальной системы квалификаций направлен в Правительство для последующего утверждения. Об этом сообщил первый заместитель министра труда и социальной защиты Андрей Лобович на конференции «Новые навыки для новых дел». «Принимая во внимание необходимость более динамичного совершенствования системы квалификаций, Министерство труда разработало проект стратегии развития национальной системы квалификаций, – сказал он. – Мы его уже рассмотрели на общественно-консультативном совете при Минтруда и внесли в Правительство для утверждения».
Тем временем БГК имени Мешкова в честной борьбе одолел СКА в «золотом» поединке и таким образом десятый раз в своей истории стал чемпионом Беларуси. «Армейский» клуб и во всем чемпионате, и в данном конкретном матче, как та истина из «Секретных материалов», все время был где-то рядом. Однако все же столкнуть «мешковцев» с насиженного чемпионского места не смог. Ликует Брест!
В России одной из самых обсуждаемых тем нынче является захват заложников, случившийся в одной из квартир в Москве. По предварительной информации, пьяный мужчина удерживал в жилище семью из троих человек. Один из них погиб.
В среду мы сообщали о розыске подростка, сбежавшего из РНПЦ психического здоровья, а в четверг стало известно, что этот парень найден на улице Зыбицкой. «В настоящее время с мальчиком все в порядке, он продолжает лечение в ГУ «РНПЦ психического здоровья», – сообщила официальный представитель Первомайского РУВД Минска Екатерина Добровольская.
Житель Минска принес в банк 13 килограммов монет номиналом в 1 копейку и попросил зачислить деньги на карточку. Молодой человек рассказал, что сначала собирал монеты со своей девушкой, а уже потом ему в этом непростом деле стали помогать друзья. Свою впечатляющую коллекцию мужчина собирал полгода. Машина для сортировки монет, которая, кстати, есть далеко не в каждом отделении, насчитала 8436 копеек, то есть всего 84,36 рубля. Деньги зачислены на счет клиента.
Жилье ветшает, порой угрожая жизни окружающих. Особенно тревожно за балконы. Ведь они создают угрозу не только для жильцов дома, которые, выйдя ненароком на проблемную конструкцию, могут вдруг упасть вниз с высоты, но и для тех, кто ходит под этими балконами. Получить по голове многокилограммовой плитой никто не пожелает. В ходе недавнего весеннего осмотра жилфонда Минска специалисты выявили 3469 балконов, нуждающихся в ремонте, в том числе 198 из них требуют ремонта в первую очередь. Как их будут приводить в надлежащий вид?
Фото: Артур Прупас
Дзержинск и Фаниполь расположены в юго-западном направлении от Минска. Легендарная «олимпийка» М-1, ведущая от Бреста до самой Москвы, пробегает мимо них. Говорят, вскоре оба этих населенных пункта станут распределительными транспортно-логистическими узлами, а также центрами развития маркетинговой политики и презентационных функций. Это значит, что в них будут проходить крупные промышленные выставки-ярмарки. В перспективе количество жителей Фаниполя увеличится на 5 тысяч человек, а Дзержинска – на 6,6 тысячи. Корреспондент «Рэспублікі» решила посмотреть, как планы воплощаются в жизнь. И чем могут привлечь эти два города-спутника минчан.