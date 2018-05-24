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Участие Президента в форуме «Восточная Европа: в поисках безопасности для всех», средняя зарплата в апреле, чемпионство БГК. Главное за четверг

25.05.2018 08:16 — Разное | Беларусь Сегодня  
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 днем.

Главное


Ключевым событием дня, безусловно, стало участие Президента в крупном международном форуме «Восточная Европа: в поисках безопасности для всех».

Фото: БЕЛТА

Глава государства сказал, что значимость Беларуси как удобной площадки для переговоров возрастает. «Здесь уже традиционно представители различных стран и регионов планеты могут в спокойной обстановке, в полной безопасности обсуждать абсолютно любые, даже самые острые вопросы. Благодаря многовекторной внешней политике Беларуси, уважению к иностранным партнерам, устойчивому социально-экономическому развитию нашего государства возрастает его значимость как удобной площадки, удобного места для любых переговоров», – заявил белорусский лидер.

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Президент подчеркнул, что нельзя безучастно ждать, пока полыхнет пожар Третьей мировой войны и призвал крупных геополитических игроков задуматься о состоянии современных международных отношений: «Вдумайтесь: треть государств нашей планеты так или иначе вовлечены в боевые действия. По большому счету, это превышает количество стран - участниц Второй мировой войны. Однако мы не можем безучастно ждать, пока полыхнет пожар Третьей. Это было бы непростительной беспечностью, и белорусы как никто понимают ее последствия». 

Фото: БЕЛТА

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Президент предостерег мировых политиков от необдуманных действий. Сказал, что мы не с Россией против Европы и не с Европой против России и всего Востока. Для нас в принципе неприемлем вопрос, с кем мы. Заявил, что Европа может и должна показать пример в решении вопросов, существующих между Востоком и Западом. Отметил, что наша страна готова к активному взаимодействию с ОБСЕ, а для дела мира Минск открыт всегда.

Фото: БЕЛТА

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Также Глава государства сказал, что ситуация в мире непредсказуема, кибервоздействие стало фактором всеобщей уязвимости, экономика — ключевой элемент безопасности, а мировые игроки не готовы к остановке спирали конфронтации.

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Также в четверг Президент поздравил Патриарха Кирилла с днем тезоименитства, коллектив Полоцкого государственного университета – с 50-летием вуза, а коллектив Национального академического Большого театра оперы и балета – с 85-летием со дня основания учреждения.

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Правовой статус службы «одно окно» закреплен в Беларуси на законодательном уровне. На это направлен Указ № 202 «О службе «одно окно». Документ принят в целях дальнейшего совершенствования порядка осуществления административных процедур. 

Фото: ТАСС

Президент поручил проработать вопрос о введении уголовной ответственности за допинг. 24 мая был подписан Указ № 201 «О противодействии допингу в спорте». Теперь в случае дисквалификации спортсмена или его персонала за допинг им будет запрещено заниматься педагогической деятельностью в сфере физической культуры и спорта. Их также обяжут возмещать суммы стимулирующих выплат, предусмотрено лишение государственных наград, к которым они были представлены за спортивные результаты. За систематическое грубое нарушение антидопинговых правил федерации (союзы, ассоциации) могут быть лишены права на получение государственной поддержки, освобождение от налогов и сборов (пошлин), получение иностранной безвозмездной помощи. Возможно их исключение из реестра федераций на срок до двух лет.

Также стало известно, что Министерство антимонопольного регулирования и торговли уполномочено регулировать цены на продукцию общественного питания в учреждениях образования. А председателям Витебского и Могилевского облисполкомов Николаю Шерстневу и Владимиру Доманевскому за необеспечение выполнения поручения Президента о своевременной выплате заработной платы объявлено замечание.

Фото: Павел Чуйко

Кстати, о заработной плате. Национальный статистический комитет проинформировал о том, какой была средняя зарплата в апреле (921 рубль). Больше всего зарабатывали в Минске. Более подробно читайте здесь.

Государственное регулирование развития цифровой экономики рассмотрено 24 мая во время заседания Совета по развитию цифровой экономики под председательством Премьер-министра Беларуси. По словам Андрея Кобякова, внедрение цифровых технологий должно повысить эффективность производства, обеспечить конкурентоспособность продукции, что во многом будет определяться темпами перехода к новым производственным технологиям и бизнес-процессам.

Фото: government.by/ru/

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Тем временем советник Президента России Сергей Глазьев предлагает ввести в Евразийском экономическом союзе цифровую валюту, которая позволит увеличить объем торговли в союзе и будет способствовать росту кредитования крупных целевых инвестпроектов. Об этом он заявил на панельной дискуссии, проходящей в зоне презентаций ПМЭФ-2018.

Александр Шишко освобожден от должности заместителя министра транспорта и коммуникаций. Из постановления Совета Министров следует, что его освободили от должности в связи с несоблюдением ограничений, связанных с государственной службой (подпункт 1.4 пункта 1 статьи 40 закона от 14 июня 2003 года «О государственной службе в Республике Беларусь»). 

Разработанный Министерством труда и социальной защиты проект стратегии развития национальной системы квалификаций направлен в Правительство для последующего утверждения. Об этом сообщил первый заместитель министра труда и социальной защиты Андрей Лобович на конференции «Новые навыки для новых дел». «Принимая во внимание необходимость более динамичного совершенствования системы квалификаций, Министерство труда разработало проект стратегии развития национальной системы квалификаций, – сказал он. – Мы его уже рассмотрели на общественно-консультативном совете при Минтруда и внесли в Правительство для утверждения».

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Фото: bgk-meshkova.com

Тем временем БГК имени Мешкова в честной борьбе одолел СКА в «золотом» поединке и таким образом десятый раз в своей истории стал чемпионом Беларуси. «Армейский» клуб и во всем чемпионате, и в данном конкретном матче, как та истина из «Секретных материалов», все время был где-то рядом. Однако все же столкнуть «мешковцев» с насиженного чемпионского места не смог. Ликует Брест!

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Фото: ТАСС

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Фото: Артур Прупас

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Всего хорошего!
 
Теги: Новости, Брест
 
 
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 днем. Главное Ключевым событием дня, безусловно, стало участие Президента в крупном международном форуме «Восточная Европа: в поисках безопасности для...
 
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