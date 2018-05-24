В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Суд запретил Трампу блокировать подписчиков в Twitter за критику В июле прошлого года семь человек, которых президент США заблокировал в соцсети, а также правозащитная организация Knight First Amendment Institute, функционирующая при...

В июле прошлого года семь человек, которых президент США заблокировал в соцсети, а также правозащитная организация Knight First Amendment Institute, функционирующая при Колумбийском университете, подали против главы Белого дома иск. В нем говорилось, что действия Трампа нарушают положения Первой поправки к Конституции США, которая гарантирует право на свободу слова и выражение протеста.Истцы настаивали на том, что страница президента США в Twitter, где он публикует различные политические заявления, является площадкой для общественных споров и дискуссий, и власти не имеют права лишать их доступа к ней из-за взглядов, а блокировка в соцсети является ничем иным, как попыткой подавления инакомыслия.Суд пришел к заключению, что должностное лицо не может заблокировать пользователя в Twitter за выражаемые им политические взгляды, не нарушая при этом Первую поправку. Не имеет на это право и президент страны., — заявила