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Суд запретил Трампу блокировать подписчиков в Twitter за критику
25.05.2018 08:16 — Разное | Беларусь Сегодня
В июле прошлого года семь человек, которых президент США заблокировал в соцсети, а также правозащитная организация Knight First Amendment Institute, функционирующая при Колумбийском университете, подали против главы Белого дома иск. В нем говорилось, что действия Трампа нарушают положения Первой поправки к Конституции США, которая гарантирует право на свободу слова и выражение протеста.
Истцы настаивали на том, что страница президента США в Twitter, где он публикует различные политические заявления, является площадкой для общественных споров и дискуссий, и власти не имеют права лишать их доступа к ней из-за взглядов, а блокировка в соцсети является ничем иным, как попыткой подавления инакомыслия.
Суд пришел к заключению, что должностное лицо не может заблокировать пользователя в Twitter за выражаемые им политические взгляды, не нарушая при этом Первую поправку. Не имеет на это право и президент страны.
«Несмотря на то, что мы должны признать права президента, предусмотренные Первой поправкой, он не может пользоваться данными правами таким способом, который нарушал бы закрепленные Первой поправкой права тех, кто критикует его», — заявила судья Наоми Бакволд.
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В июле прошлого года семь человек, которых президент США заблокировал в соцсети, а также правозащитная организация Knight First Amendment Institute, функционирующая при...
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