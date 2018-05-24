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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Илья Ивашко пробился в основную сетку Roland Garros Фото: gotennis.ru Отметим, что ранее Стаховский оставил за бортом турнира другого белоруса Егора Герасимова, а значит можно говорить о сатисфакции. В...

Отметим, что ранее Стаховский оставил за бортом турнира другого белоруса Егора Герасимова, а значит можно говорить о сатисфакции.В первом квалификационном раунде Илья Ивашко переиграл Жоао Домингеша из Португалии - 7:5, 7:5, а затем выбил из турнира хорвата Виктора Галовича - 6:2, 7:6. Жаль, но два других белоруса, которые также пытались пробиться в основную сетку из квалификации, в этом не преуспели. Егор Герасимов вылетел в первом раунде отбора, а Владимир Игнатик - во втором.В основной сетке женского одиночного разряда Открытого чемпионата Франции сыграют три белоруски: Виктория Азаренко, Арина Соболенко и Александра Саснович.