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Илья Ивашко пробился в основную сетку Roland Garros

25.05.2018 08:16 — Разное | Беларусь Сегодня  
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Фото: gotennis.ru

Отметим, что ранее Стаховский оставил за бортом турнира другого белоруса Егора Герасимова, а значит можно говорить о сатисфакции.

В первом квалификационном раунде Илья Ивашко переиграл Жоао Домингеша из Португалии - 7:5, 7:5, а затем выбил из турнира хорвата Виктора Галовича - 6:2, 7:6. Жаль, но два других белоруса, которые также пытались пробиться в основную сетку из квалификации, в этом не преуспели. Егор Герасимов вылетел в первом раунде отбора, а Владимир Игнатик - во втором.

В основной сетке женского одиночного разряда Открытого чемпионата Франции сыграют три белоруски: Виктория Азаренко, Арина Соболенко и Александра Саснович.
 
 
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Фото: gotennis.ru Отметим, что ранее Стаховский оставил за бортом турнира другого белоруса Егора Герасимова, а значит можно говорить о сатисфакции. В...
 
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