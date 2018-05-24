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Гороскоп на 25 мая
25.05.2018 08:16 — Разное | Беларусь Сегодня
КОЗЕРОГ (Capricornus, 22.XII—20.I)
Приготовьтесь к проблемам в личной жизни или неблагоприятным для вас кадровым перестановкам. Возможен конфликт с руководством. Неприятные новости смогут вывести вас из равновесия, ударив по настроению или самочувствию. Здоровье несколько ухудшится по причине хронической усталости.
ВОДОЛЕЙ (Aquarius, 21.I—19.II)
День символизирует приток новых сил и свежих мыслей, реализация которых принесет удовлетворение. Повезет и в любви, только не старайтесь казаться холодным и незаинтересованным. Во всех начинаниях лучше придерживайтесь золотой середины. Вероятно, именно сегодня вам удастся осуществить те мечты, которые не покидали вас на протяжении последнего времени.
РЫБЫ (Pisces, 20.II—20.III)
День обещает успех в делах, творчестве и любви, поддержку вышестоящих лиц. Ваша деловая деятельность не встретит преград, связи будут крепнуть и развиваться. Общительность и доброжелательность, свойственная Рыбам, привлекут к делу активных партнеров. Новые знакомые могут стать для вас опорой и поддержкой на долгое время.
ОВЕН (Aries, 21.III—20.IV)
Жизненный потенциал по-прежнему находится на высоте, однако звезды не исключают появления на вашем пути небольших трудностей, особенно если ваши замыслы или намеченные дела относятся к разряду рискованных. Не исключено, что деловые партнеры попытаются вас запутать или обмануть.
ТЕЛЕЦ (Taurus, 21.IV—21.V)
Опасный сатанинский день. Необходимы сдержанность, аскетизм, противостояние соблазнам. Запланированные встречи лучше перенести на другой день. Не начинайте новых дел, избегайте тяжелой физической работы — возможны травмы или обострения хронических заболеваний. Рекомендуется провести этот день на даче или в лесу. Перед сном полезны омовения или холодные ножные ванны. Кладбище во сне — к долгой и отчаянной борьбе с нуждой.
БЛИЗНЕЦЫ (Gemini, 22.V—21.VI)
День благоприятен для творческой активности. Жизненный потенциал по-прежнему находится на низком уровне, однако покровительство Меркурия может очень сильно повлиять на профессиональную деятельность, на отношения с друзьями и даже на дальнейшую судьбу. Есть шанс создать что-то необыкновенное. Будьте терпеливы, не давайте воли отрицательным эмоциям. Добросовестность, умение убеждать партнера, общительность будут способствовать всем вашим начинаниям.
РАК (Cancer, 22.VI—22.VII)
День обещает успех в делах, творчестве и любви, поддержку вышестоящих лиц и провидения. Вы полны надежд и, где бы вы ни появились, будьте уверены — вам рады. День принесет массу удовольствий и приятных известий издалека. Козни злых и жадных завистников вам не грозят.
ЛЕВ (Leo, 23.VII—23.VIII)
Жизненный потенциал по-прежнему находится на высоте, однако звезды не исключают появления на вашем пути неожиданных трудностей или рокового стечения обстоятельств, которые могут разрушить даже самые продуманные планы. Не исключено, что деловые партнеры попытаются вас запутать или обмануть. В личной жизни вероятны непонимание, обиды, разочарования и ссоры вплоть до разрыва всяческих отношений.
ДЕВА (Virgo, 24.VIII—23.IX)
Крайне неблагоприятный день. Сегодня велика опасность травматизма, так что будьте внимательны и осторожны. Приготовьтесь услышать неожиданную неприятную новость. Вы ощутите, что ваших жизненных сил и личной энергетики недостаточно для напряженного ритма жизни. Это указывает на необходимость отдыха и смены обстановки.
ВЕСЫ (Libra, 24.IX—23.X)
День, благоприятный для торговли, приобретения недвижимости. Выгодны покупки, особенно украшения, драгоценности. Во второй половине дня вероятны небольшие проблемы со здоровьем. Полезны омовения или ножные ванны. Возможен вещий сон.
СКОРПИОН (Scorpius, 24.X—22.XI)
Удачный день. Ничто не сможет омрачить вашего настроения. Возрастет работоспособность, отдача будет ощутимой — вас заметят, и вы получите признание. Во второй половине дня возможны визиты гостей, которые не будут для вас слишком обременительными, так как их появление приятно для вас. Во избежание конфликтных ситуаций со старшими проявите максимум терпения и такта.
СТРЕЛЕЦ (Sagittarius, 23.XI—21.XII)
Сфера личной жизни характеризуется крайне противоречивыми тенденциями. Возможно, сегодня вам придется активно отстаивать свой авторитет или точку зрения. Взрыв страстей может повернуть ход событий не в вашу пользу. В результате разногласий вы можете оказаться проигравшей стороной, поэтому не идите на поводу у своих амбиций, проявите великодушие и сдержанность: вероятно, не каждую правду следует тотчас высказывать.
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Гейдельбергской Школы Астрологии. КОЗЕРОГ (Capricornus, 22.XII—20.I) Приготовьтесь к проблемам в личной жизни или неблагоприятным для вас кадровым перестановкам....
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