|
Взрыв на пороховом заводе в Турции: один погибший
25.05.2018 08:16 — Разное | Беларусь Сегодня
Фото:
Кроме того, известно, что в результате инцидента несколько человек пострадали. Данные разнятся. Haberturk сообщает о троих пострадавших, а ntv — о четырех.
Причина ЧП устанавливается.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Фото: dailysabah.com Кроме того, известно, что в результате инцидента несколько человек пострадали. Данные разнятся. Haberturk сообщает о троих пострадавших, а ntv — о...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)