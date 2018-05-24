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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Один из захваченных в московской квартире заложников умер Фото: ТАСС Известно, что злоумышленник удерживал в квартире жилого дома на улице Молостовых семью из трех человек. Женщина и ребенок, которые были среди...

Известно, что злоумышленник удерживал в квартире жилого дома на улице Молостовых семью из трех человек. Женщина и ребенок, которые были среди заложников, не пострадали. А вот мужчина в результате полученных телесных повреждений умер.Ранее сообщалось, что мужчина, удерживавший людей в заложниках, стрелял в потолок в квартире. По предварительной информации, он был пьян.Причины инцидента выясняются. По одной из версий, конфликт случился из-за имущественного спора., - сказал собеседник информационного агентства.