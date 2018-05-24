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Один из захваченных в московской квартире заложников умер
25.05.2018 08:16 — Разное | Беларусь Сегодня
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Известно, что злоумышленник удерживал в квартире жилого дома на улице Молостовых семью из трех человек. Женщина и ребенок, которые были среди заложников, не пострадали. А вот мужчина в результате полученных телесных повреждений умер.
Ранее сообщалось, что мужчина, удерживавший людей в заложниках, стрелял в потолок в квартире. По предварительной информации, он был пьян.
Причины инцидента выясняются. По одной из версий, конфликт случился из-за имущественного спора. «По предварительным данным, сын, находившийся в конфликте с отцом, продал половину квартиры посторонним людям, которые начали предпринимать усилия, чтобы выселить отца полностью из квартиры на улице Молостовых в микрорайоне Перово на востоке столицы. По предварительным данным, отец обращался в полицию, но не получил никакой реакции», - сказал собеседник информационного агентства.
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Фото: ТАСС Известно, что злоумышленник удерживал в квартире жилого дома на улице Молостовых семью из трех человек. Женщина и ребенок, которые были среди...
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