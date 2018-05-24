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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Кобяков рассказал о целях цифровой трансформации системы госуправления Премьер-министр сказал, что в результате цифровой трансформации системы госуправления необходимо создать гибкий и эффективный механизм для реализации...

Премьер-министр сказал, что в результате цифровой трансформации системы госуправления необходимо создать гибкий и эффективный механизм для реализации основных функций современного государства, к которым относятся, в частности, охрана здоровья, обеспечение безопасности и юридической защиты населения, эффективное управление государственной собственностью, повышение конкурентоспособности экономики.— заявил Андрей Кобяков.По его словам, управление процессами цифровой трансформации — это сложная и многогранная задача. Для того, чтобы ее реализовать, необходима соответствующая управленческая структура, которая скоординирует цифровую трансформацию всех участников на межведомственном уровне.Во время заседания совета его участникам был показан подготовленный бизнес-сообществом видеоролик о цифровой трансформации экономики.