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Кобяков рассказал о целях цифровой трансформации системы госуправления
25.05.2018 08:16 — Разное | Беларусь Сегодня
Премьер-министр сказал, что в результате цифровой трансформации системы госуправления необходимо создать гибкий и эффективный механизм для реализации основных функций современного государства, к которым относятся, в частности, охрана здоровья, обеспечение безопасности и юридической защиты населения, эффективное управление государственной собственностью, повышение конкурентоспособности экономики. «Необходимо модернизировать технологию принятия решений и методы управления», — заявил Андрей Кобяков.
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По его словам, управление процессами цифровой трансформации — это сложная и многогранная задача. Для того, чтобы ее реализовать, необходима соответствующая управленческая структура, которая скоординирует цифровую трансформацию всех участников на межведомственном уровне.
Во время заседания совета его участникам был показан подготовленный бизнес-сообществом видеоролик о цифровой трансформации экономики.
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Премьер-министр сказал, что в результате цифровой трансформации системы госуправления необходимо создать гибкий и эффективный механизм для реализации...
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