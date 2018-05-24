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БГК имени Мешкова обыграл СКА и стал десятикратным чемпионом Беларуси
25.05.2018 08:16 — Разное | Беларусь Сегодня
Сегодняшний поединок, прошедший на площадке дворца спорта «Виктория» в Бресте, носил крайне вязкий и упорный характер. Обе команды много ошибались, нервничали и к тому же неплохо действовали в защите, о чем свидетельствует крайне низкая для гандбола результативность. СКА, пожалуй, также имел основания рассчитывать на успех. Однако все-таки хозяева площадки, обладающие более длинной скамейкой запасных, взяли свое.
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Отметим, что СКА в этом «золотом» поединке не мог рассчитывать на помощь одного из своих лидеров Владислава Кулеша, который недавно угодил в лазарет.
В итоговой таблице Брестский гандбольный клуб имени Мешкова обошел СКА на три очка.
Третье место по итогам турнира занял «Гомель».
По итогам чемпионата Беларуси определены лучшие игроки в своих амплуа,
29 и 30 мая в сезоне будет поставлена точка, коей станет «Финал четырех» Кубка Беларуси. Трофей оспорят БГК имени Мешкова, СКА, «Гомель» и «Кронон». Игры пройдут в минском дворце спорта «Уручье».
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Сегодняшний поединок, прошедший на площадке дворца спорта «Виктория» в Бресте, носил крайне вязкий и упорный характер. Обе команды много ошибались, нервничали...
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