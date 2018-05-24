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БГК имени Мешкова обыграл СКА и стал десятикратным чемпионом Беларуси

25.05.2018 08:16 — Разное | Беларусь Сегодня  
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Сегодняшний поединок, прошедший на площадке дворца спорта «Виктория» в Бресте, носил крайне вязкий и упорный характер. Обе команды много ошибались, нервничали и к тому же неплохо действовали в защите, о чем свидетельствует крайне низкая для гандбола результативность. СКА, пожалуй, также имел основания рассчитывать на успех. Однако все-таки хозяева площадки, обладающие более длинной скамейкой запасных, взяли свое. 

Фото: БГК имени Мешкова

Отметим, что СКА в этом «золотом» поединке не мог рассчитывать на помощь одного из своих лидеров Владислава Кулеша, который недавно угодил в лазарет.

В итоговой таблице Брестский гандбольный клуб имени Мешкова обошел СКА на три очка.

Третье место по итогам турнира занял «Гомель».

По итогам чемпионата Беларуси определены лучшие игроки в своих амплуа, информирует официальный сайт Белорусской федерации гандбола. Итак, лучшие игроки чемпионата Беларуси-2017/18 по позициям: вратарь — Вячеслав Солдатенко (СКА), левый крайний — Андрей Юринок (БГК имени Мешкова), правый крайний — Денис Рутенко (БГК имени Мешкова), линейный — Вячеслав Бохан (СКА), левый полусредний — Владислав Кулеш (СКА), правый полусредний — Сергей Шилович (БГК имени Мешкова), разыгрывающий — Дмитрий Никуленков (БГК имени Мешкова).

29 и 30 мая в сезоне будет поставлена точка, коей станет «Финал четырех» Кубка Беларуси. Трофей оспорят БГК имени Мешкова, СКА, «Гомель» и «Кронон». Игры пройдут в минском дворце спорта «Уручье».
 
Теги: Брест, Гомель
 
 
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Сегодняшний поединок, прошедший на площадке дворца спорта «Виктория» в Бресте, носил крайне вязкий и упорный характер. Обе команды много ошибались, нервничали...
 
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