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Беларусь стремится к полной прозрачности при проведении военных учений — представитель НАТО

25.05.2018 08:16 — Разное | Беларусь Сегодня  
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Белорусская сторона стремится к снижению напряженности, работает над тем, чтобы улучшить диалог. "Нужно всячески содействовать прозрачности, когда идет речь о проведении военных учений. Беларусь полностью соответствует букве и духу закона в этом смысле, —- сказал Джеймс Аппатурай. — НАТО соответствующим образом реагирует на такие стремления".

Фото: БЕЛТА

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Представитель альянса призвал вернуться к прозрачности и предсказуемости по военным вопросам. Он высказал точку зрения, что реальное улучшение ситуации в Восточной Европе напрямую зависит от улучшения отношений между Западом и Востоком и между Россией и НАТО в частности. "Регион получил бы преимущество от этого", — убежден Джеймс Аппатурай.

Форум "Восточная Европа: в поисках безопасности для всех" проходит в Минске 23—25 мая. Его организатором выступила экспертная инициатива "Минский диалог". Мероприятие должно положить начало ежегодному открытому и масштабному диалогу между ведущими экспертами из Восточной Европы, Европейского союза, России, США и Китая. Минск предоставляет качественно новую площадку для дискуссий о настоящем и будущем региональной и международной безопасности. 

В нынешнем форуме принимают участие 350 экспертов и официальных лиц из более чем 40 стран.



 
Теги: Минск
 
 
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Белорусская сторона стремится к снижению напряженности, работает над тем, чтобы улучшить диалог. "Нужно всячески содействовать прозрачности, когда идет речь о...
 
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