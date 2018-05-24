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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Генеральный секретарь ОБСЕ призывает придать политический импульс минским соглашениям Фото: БЕЛТА ...

Томас Гремингер назвал кризис в Украине самой большой проблемой в регионе и призвал вместе работать над ее решением., — сказал он. —Генсек ОБСЕ выразил уверенность, что организация со временем сможет представить удобную платформу для диалога, и в связи с этим отметил, что ОБСЕ нужно подумать о "Хельсинки-2".В целом генсек призвал все государства к диалогу, без которого не получится сделать шаг вперед и преодолеть растущий скептицизм по отношению к существующему порядку. Без этих усилий, убежден он, можно загнать себя в ситуацию, из которой сложно выйти.