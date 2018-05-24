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Генеральный секретарь ОБСЕ призывает придать политический импульс минским соглашениям
25.05.2018 08:16 — Разное | Беларусь Сегодня
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Томас Гремингер назвал кризис в Украине самой большой проблемой в регионе и призвал вместе работать над ее решением. "Нам нужно запустить политический импульс, чтобы помочь дальше двигаться минским соглашениям, — сказал он. — В рамках заседания "нормандской четверки" можно сделать так, чтобы начать двигаться в правильном направлении".
Генсек ОБСЕ выразил уверенность, что организация со временем сможет представить удобную платформу для диалога, и в связи с этим отметил, что ОБСЕ нужно подумать о "Хельсинки-2".
В целом генсек призвал все государства к диалогу, без которого не получится сделать шаг вперед и преодолеть растущий скептицизм по отношению к существующему порядку. Без этих усилий, убежден он, можно загнать себя в ситуацию, из которой сложно выйти.
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