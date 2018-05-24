"Уверена в собственном теле". 52-летняя модель стала лицом бренда купальников

Знаменитая 52-летняя актриса и модель Брук Шилдс стала лицом рекламной кампании Swimsuits For All, рассказывает today.com . Бренд занимается производством купальников для моделей разного возраста и разных размеров.

Публикация от Swimsuits For All (@swimsuitsforall) 21 Май 2018 в 7:30 PDT

— В возрасте 52 лет я, наконец, чувствую себя комфортно и горжусь всей тяжелой работой, которую я вложила в свою фигуру, — сказала Брук Шилдс, мама двоих детей, добавив, что теперь она чувствует себя «уверенной в собственном теле».

Публикация от Swimsuits For All (@swimsuitsforall) 21 Май 2018 в 8:00 PDT

В рекламной кампании также снялись 67-летняя обладательница мирового рекорда Гиннесса, пловчиха Пэт Галлант-Шарет, телезвезда Анжела Симмонс, медсестра Кэти Дьюк и знаменитая плюс-сайз-модель Эшли Грэм.

Публикация от Swimsuits For All (@swimsuitsforall) 22 Май 2018 в 3:34 PDT

Публикация от Swimsuits For All (@swimsuitsforall) 22 Май 2018 в 11:25 PDT

Публикация от Swimsuits For All (@swimsuitsforall) 22 Май 2018 в 7:28 PDT

Героини кампании уверены: все женщины независимо от веса и количества морщин должны не стесняться своего тела и проводить время на пляже.

Публикация от Swimsuits For All (@swimsuitsforall) 21 Май 2018 в 3:23 PDT