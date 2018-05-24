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"Уверена в собственном теле". 52-летняя модель стала лицом бренда купальников
Знаменитая 52-летняя актриса и модель Брук Шилдс стала лицом рекламной кампании Swimsuits For All, рассказывает
— В возрасте 52 лет я, наконец, чувствую себя комфортно и горжусь всей тяжелой работой, которую я вложила в свою фигуру, — сказала Брук Шилдс, мама двоих детей, добавив, что теперь она чувствует себя «уверенной в собственном теле».
В рекламной кампании также снялись 67-летняя обладательница мирового рекорда Гиннесса, пловчиха Пэт Галлант-Шарет, телезвезда Анжела Симмонс, медсестра Кэти Дьюк и знаменитая плюс-сайз-модель Эшли Грэм.
Героини кампании уверены: все женщины независимо от веса и количества морщин должны не стесняться своего тела и проводить время на пляже.
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52-летняя модель снялась в рекламной кампании бикини
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