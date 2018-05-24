Триста детей из Сирии приедут на оздоровление в белорусский «Зубренок»

Резервный фонд главы государства выделит средства на финансирование расходов по организации отдыха и оздоровления 300 детей из Сирии в мае-июне в Национальном детском образовательно-оздоровительном центре "Зубренок". Соответствующее распоряжение президент подписал 24 мая.

Детям будут оказаны санаторно-оздоровительные услуги на базе лагеря, для них подготовлены экскурсионно-культурные и спортивно-массовые мероприятия в Минске и регионах страны, сообщает официальный сайт главы государства.

Приглашение в Беларусь детей из Сирии направлено на реализацию достигнутых договоренностей по дальнейшему развитию сотрудничества между странами в гуманитарно-образовательной сфере.