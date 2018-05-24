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Триста детей из Сирии приедут на оздоровление в белорусский «Зубренок»

25.05.2018 07:54 — Разное | Аргументы и факты  
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Триста детей из Сирии приедут на оздоровление в белорусский «Зубренок»
БЕЛТА

Резервный фонд главы государства выделит средства на финансирование расходов по организации отдыха и оздоровления 300 детей из Сирии в мае-июне в Национальном детском образовательно-оздоровительном центре "Зубренок". Соответствующее распоряжение президент подписал 24 мая. 

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Детям будут оказаны санаторно-оздоровительные услуги на базе лагеря, для них подготовлены экскурсионно-культурные и спортивно-массовые мероприятия в Минске и регионах страны, сообщает официальный сайт главы государства.

Приглашение в Беларусь детей из Сирии направлено на реализацию достигнутых договоренностей по дальнейшему развитию сотрудничества между странами в гуманитарно-образовательной сфере.

 
Теги: Минск
 
 
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