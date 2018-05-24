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«Минский диалог»: день третий международного форума

25.05.2018 08:30 — Разное | ОНТ  
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Сегодня форум завершит работу, но перед этим международные эксперты проведут несколько пленарных сессий и дискуссий. Главная тема – безопасность. И здесь Европа может показать пример в решении вопросов между Востоком и Западом. Такое мнение накануне на форуме высказал наш Президент.

Выступая на выездной пленарной сессии, Александр Лукашенко подчеркнул, что значимость Минска как удобной переговорной площадки возрастает, благодаря многовекторной внешней политике страны и уважению к иностранным партнёрам. К прагматичному взаимодействию между странами Президент призывает с разных площадок. Что же касается минской, то для обсуждения наболевших проблем в столицу съехались около 500 экспертов, политиков и парламентариев.

Эксперты пытаются сообща найти решение проблем не только в области безопасности, но и в экономике. Среди тем есть и развитие инициативы «Восточное партнёрство», проект «Один пояс – один путь» и взаимоотношения по линии двух союзов – Евразийского экономического и Европейского. Предполагается, что форум в Минске положит начало ежегодному открытому диалогу между экспертами из Восточной Европы, ЕС, России, США и Китая. 

 
Теги: Минск
 
 
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​Сегодня форум завершит работу, но перед этим международные эксперты проведут несколько пленарных сессий и дискуссий. Главная тема – безопасность.
 
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