Включите фары: акция «Внимание – дети!» стартовала в Беларуси

Ближний свет фар с этого дня обязаны включать водители. ГАИ традиционно встречает летние каникулы.

Школьники будут больше времени проводить на улице, а значит, на дороге стоит быть ещё внимательнее. Передвигаться с включённым светом фар нужно в любое время суток. За несоблюдение требования – штраф до 49 рублей. Продлится акция до 5 июня.