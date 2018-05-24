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Включите фары: акция «Внимание – дети!» стартовала в Беларуси
Ближний свет фар с этого дня обязаны включать водители. ГАИ традиционно встречает летние каникулы.
Школьники будут больше времени проводить на улице, а значит, на дороге стоит быть ещё внимательнее. Передвигаться с включённым светом фар нужно в любое время суток. За несоблюдение требования – штраф до 49 рублей. Продлится акция до 5 июня.
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Ближний свет фар с этого дня обязаны включать водители. ГАИ традиционно встречает летние каникулы.
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