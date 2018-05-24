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Республиканский выпускной соберёт в Минске около 12 тысяч одиннадцатиклассников

25.05.2018 08:35 — Разное | ОНТ  
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Последний звонок для 11-классников со всей страны. Республиканский выпускной 30 мая в Минске соберёт около 12 тысяч ребят.

Все онипобедители олимпиад, спортивных состязаний и творческих конкурсов. Центром праздника станет «Минск-Арена». Вокруг спорткомплекса будут работать десятки площадок.

Лариса Емельянчик, консультант главного управления воспитательной работы и молодёжной политики Министерства образования: «Там будут различные развлечения: и концертная программа, и обучение танцам, и спортивные соревнования, и другие развлекательные мероприятия, которые позволят нашим детям уже перед началом тождественной части получить заряд бодрости, заряд интереса. Будут также фотозоны».

Вечером выпускной завершится большим концертом. Награды получат лучшие выпускники и педагоги. 

 
Теги: Минск
 
 
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​Последний звонок для одиннадцатиклассников со всей страны. Республиканский выпускной 30 мая в Минске соберёт около 12 тысяч ребят.
 
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