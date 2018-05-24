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Экзот, да не тот

25.05.2018 — Разное | Свислочская газета  
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Экзот, да не тот

Согласно Постановлению Совмина Республики Беларусь «Об утверждении правил добычи, заготовки и (или) закупки диких животных, не относящихся к объектам охоты и рыболовства» в редакции от 6 июня 2014 года, с 1 апреля по 1 июля запрещается заготавливать креветку.

 

Человек неискушенный, читая правила, нередко недоумевает: зачем в Беларуси запрет на ловлю этого рачка, у нас и моря-то нет?!


Но, оказывается, не все так просто. История белорусской креветки началась в далеком 1967 году. Именно тогда закончилось строительство Березовской ГРЭС, расположенной примерно в ста тридцати км от Свислочи в г. Белоозерске  Брестской области. У зоологов и энергетиков возникла идея: заселить водоем-охладитель ГРЭС – озеро Белое – теплолюбивыми видами рыб и членистоногих. А самыми полезными из них посчитали пресноводную креветку. Ее решено было интродуцировать в озеро, температура в котором даже в морозы не опускается ниже 19 градусов.


Экспериментировать начали в середине 70-х с несколькими видами пресноводной креветки, которые водятся в дальневосточном озере Ханка. Сначала акклиматизация проводилась в аквариумах Института зоологии АН БССР, а затем в природных водоемах.


Итогом этой научной работы стал выпуск в 1982 году субтропического вида  восточной речной креветки Macrobrachium nipponense в озеро Белое. Кроме нашей республики такие же опыты проводились на ГРЭС, расположенных в РСФСР (на Дальнем Востоке и в дельте реки Волга) и Молдавской ССР. Везде, где креветка была выпущена в водоемы-охладители, она нормально натурализовалась.


Речную креветку (около 1,5 тыс. экземпляров) выпустили в водоем-охладитель Березовской ГРЭС весной. А уже осенью того же года численность креветок составила не менее 40 тыс. экземпляров. Креветки распространились по всей акватории озера, в теплых отводящих каналах, «холодном» подводящем канале и производственных рыбоводных прудах. Через два года после интродукции (1985 г.) примерная численность популяции восточной речной креветки оценивалась в 2 млн экземпляров.


Креветка в Беларуси отлично натурализовалась и органично вошла в пищевую пирамиду, заменив собой те объекты, которые не смогли выжить в слишком теплой для нашего климата воде. В наши дни в озере Белом и примыкающих к нему каналах креветки столько, что правилами рыбной ловли разрешен ее любительский лов. Правда, суточный вылов креветки не должен превышать одного килограмма на человека.


Будучи летом с друзьями на рыбалке на одном из «теплых» каналов, мне довелось воочию увидеть данного «экзота». Среди рыбаков креветка пользуется большой популярностью. Ловили мы ее с берега, просто забрасывая на шнурке «малявочницу». Маленьких креветок отпускали обратно, а на экземпляры покрупнее прекрасно клевал отборный окунь. Сварить ее для употребления в пищу мы не пробовали, хотя местные рыболовы говорили, что на вкус она вполне «ничего». Думаю, в следующий раз обязательно это проверю, но будет это только после 1 июля.

 

Игорь БОЯРКИН.

 
 
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Согласно Постановлению Совмина Республики Беларусь «Об утверждении правил добычи, заготовки и (или) закупки диких животных, не относящихся к объектам охоты и...
 
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