Партию мобильных телефонов и ноутбуков на €1 млн изъяли белорусские таможенники

Крупную нелегальную партию изъяли белорусские таможенники.

Груз везли под видом книг, журналов, мягких игрушек и бывших в употреблении товаров. Водители двух микроавтобусов таким образом хотели уклониться от уплаты таможенных платежей на сумму около 200 тысяч долларов. Товары изъяли. Нелегальным перевозчикам грозит штраф.