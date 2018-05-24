|
Партию мобильных телефонов и ноутбуков на €1 млн изъяли белорусские таможенники
Крупную нелегальную партию изъяли белорусские таможенники.
Груз везли под видом книг, журналов, мягких игрушек и бывших в употреблении товаров. Водители двух микроавтобусов таким образом хотели уклониться от уплаты таможенных платежей на сумму около 200 тысяч долларов. Товары изъяли. Нелегальным перевозчикам грозит штраф.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Крупную нелегальную партию изъяли белорусские таможенники.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)