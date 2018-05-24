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Партию мобильных телефонов и ноутбуков на €1 млн изъяли белорусские таможенники

25.05.2018 08:47 — Разное | ОНТ  
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Крупную нелегальную партию изъяли белорусские таможенники.

Груз везли под видом книг, журналов, мягких игрушек и бывших в употреблении товаров. Водители двух микроавтобусов таким образом хотели уклониться от уплаты таможенных платежей на сумму около 200 тысяч долларов. Товары изъяли. Нелегальным перевозчикам грозит штраф. 

 
 
Ссылка на источник 24
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​Крупную нелегальную партию изъяли белорусские таможенники.
 
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