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Всегда ли вы своевременно оплачиваете штрафы?

25.05.2018 — Разное | Газета Авангард  
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Не все водители вовремя оплачивают штрафы за нарушение Правил дорожного движения, забывая о том, что неуплата штрафов ГАИ имеет последствия.

Всегда ли вы своевременно оплачиваете штрафы?

Так, в целях обеспечения исполнения постановления о наложении административного взыскания в виде штрафа должностное лицо органа, ведущего административный процесс, вправе наложить арест на имущество, т.е. собственнику  или лицу, у которого находится имущество, запрещается им распоряжаться, а в необходимых случаях и пользоваться (например, если арест накладывается на средства).

Штраф (за исключением штрафа, взимаемого на месте) должен быть уплачен физическим лицом, подвергнутым административному взысканию, не позднее одного месяца со дня вступления в законную силу постановления о наложении штрафа, а в случае обжалования (опротестования) такого постановления – не позднее одного месяца со дня уведомления об оставлении жалобы (протеста) без удовлетворения.

В случае неуплаты лицом, подвергнутым административному взысканию в установленный законом срок, органом, ведущим административный процесс, направляется представление на принудительное взыскание штрафа в отдел принудительного исполнения наказания.

В свою очередь отделом принудительного исполнения наказания применяются следующие меры принудительного взыскания штрафов: наложение ареста на имущество должника, в том числе на денежные средства, находящиеся у должника и у иных лиц; приостановление полностью или частично операций по текущим (расчетным) и иным банковским счетам граждан и юридических лиц в банках или небанковских кредитно-финансовых организациях; изъятие имущества у должника, находящегося у него или у иных лиц; запрещение должнику совершать определенные действия, а также пользоваться, принадлежащим ему имуществом или установление пределов пользования этим имуществом; опечатывание имущества должника; изъятие правоустанавливающих документов, в том числе и ценных бумаг; временное ограничение права должника на выезд из страны на срок, установленный судом; временное ограничение на право управление механическими транспортными средствами, маломерными судами, на охоту.

Граждане! Чтобы не попасть в «черный список», не забывайте о своевременной оплате штрафов.

Подготовила Наталья МАКСИМОВА.

 
 
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Не все водители вовремя оплачивают штрафы за нарушение Правил дорожного движения, забывая о том, что неуплата штрафов ГАИ имеет последствия. Так, в...
 
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