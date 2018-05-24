26 мая – Троицкая Родительская суббота

Вселенская Троицкая родительская суббота в 2018 году, переходящий относительно праздника Пасхи день особого поминовения усопших в православной Церкви, приходится на субботу перед праздником Святой Троицы (Пятидесятницы).





26 мая 2018 года – Троицкая родительская суббота, родительский день, приходится всегда на последнюю, седьмую седмицу пасхального периода. Это поминовение усопших было установлено в первые века христианства, по преданию самими святыми апостолами. В этот день служится Вселенская панихида — Церковь вспоминает праотец, отец, братий и сестер и всех от века усопших православных христиан.

Уставом Вселенской Православной Церкви положено накануне праздника Святой Троицы совершение заупокойного богослужения, которое похоже на то, что служат в Мясопустную родительскую субботу, перед Великим постом. Эти оба дня поминовения в церковном году располагаются за неделю до постов.

В Деяниях святых апостолов записано, что в Пятидесятницу ученики Христовы, исполненные Духа Святого, рассказывали язычникам и иудеям о Спасителе, как о Судии живых и мертвых. С тех пор установилась традиция перед праздником Святой Троицы совершать поминовение всех от века усопших родственников и всех православных христиан.

Рано утром перед началом Божественной литургии в родительскую субботу или накануне вечером следует подойти в храм и подать записки об упокоении близких с их именами, данными им в крещении. На проскомидии, в самом начале богослужения, вынимаются частички из просфоры с поминовением имен усопших из записок. Кроме этого, в Троицкую родительскую субботу после литургии во всех храмах служится Вселенская панихида – особое молитвословие за умерших. Нередко в родительские дни в храмы приносят для освящения специально приготовленное кушанье из риса или пшеницы с изюмом и медом – кутью или сочиво. После освящения, это блюдо употребляют в пищу за семейной тризной.

В православных храмах принято приносить для поминовения продукты «на канон». Их оставляют на специальном канунном столике для семей священнослужителей и трапезы работников храма, сообщает Therussiantimes.com. Рядом кладут записочки с именами умерших для поминовения, их читают церковные служащие.