"Я полюбила его, а потом всплыли ужасные факты..." Как простить партнеру его прошлое, отвечает психолог

Читательница пишет о том, что после двух непростых расставаний встретила наконец человека, с которым счастлива. Тем не менее его бурное прошлое и измены в начале их отношений не дают девушке успокоиться и отпустить ситуацию. Можно ли избавиться от этой «паранойи», отвечает психолог.



kinopoisk.ru / кадр из сериала «Большая маленькая ложь» носит иллюстративный характер

Потерять близкого человека просто, а вот вернуть эмоциональную связь или найти такую же прочную новую — задача не самая простая. Возможно, не стоит геройствовать и пробовать самостоятельно разобраться с проблемой, которая кажется вам нерешаемой. Мы предлагаем вам профессиональную помощь от психологов из « Центра успешных отношений». Вы присылаете нам свою историю, а мы публикуем ее с комментариями специалистов. Чтобы мы лучше понимали суть проблемы, пожалуйста, высылайте максимально подробные (разумеется, насколько это уместно лично для вас) рассказы. А мы сделаем все возможное, чтобы хорошее настроение, гармония и покой вернулись в ваш дом. Анонимность писем гарантирована. Мы ждем ваших писем по адресу lina@tutby.com Чтобы ваше письмо не потерялось, пожалуйста, укажите в теме письма «Моя история».

— Я молодая красивая девушка, в разводе, есть маленький ребенок. С бывшим мужем разошлись из-за его измен. Была огромная пустота в душе, победить которую мне удалось с большим трудом. Завязались новые отношения, пробыв в которых несколько лет, мне пришлось уйти от любимого человека по причине его инфантильности и нежелания строить семью и жить счастливой жизнью.

Сразу же после расставания случайно в баре познакомилась с интересным мужчиной, который вначале заинтересовал меня как умный собеседник. Разведен, на несколько лет старше меня. Развод был по причине измен его бывшей жены. Начинать с ним отношения я не планировала, общалась в свое удовольствие, наверстывая упущенное за столько лет и получая моральное удовлетворение от его внимания.

Постепенно завязались отношения, за полгода я поняла, что полюбила этого человека. Наши отношения для меня были похожи на сказку: заботливый, внимательный и нежный мужчина. Рядом с ним я чувствовала себя самой счастливой на свете, просто светилась. Очень приятно было осознавать, что и он получает удовольствие от этих отношений. Для меня наши отношения были как два взаимонаполняемых сосуда, где оба и отдают по максимуму, и получают вдвое больше.

Но, наверное, сказок в реальной жизни все же не бывает. С самого начала отношений он рассказал, что после развода вел достаточно бурный образ жизни. Я приняла это, попросила лишь быть честным со мной во время наших отношений. И вот совсем недавно всплыли ужасные для меня факты: его измены в начале наших отношений, общение с бывшей женой, другими девушками… Аккаунты на сайтах знакомств… Самым обидным было то, что, по его словам (да и по моим ощущениям), нам всего хватало, и в сексуальной жизни все было очень насыщенно.



kinopoisk.ru / кадр из сериала «Большая маленькая ложь» носит иллюстративный характер

Мы прошли через это, я постаралась принять ситуацию, а он дал обещание (ну естественно) делать меня счастливой и быть верным. Причин того, что происходило, особо не объяснял, сказал, что было трудно после бурного прошлого так быстро остановиться, а теперь он понял, что я ему дорога.

Я поверила, переступив через себя и свою гордость. Этот человек стал очень дорог мне и моему ребенку. По его словам, мы ему тоже. После той ситуации прошло чуть больше месяца. И теперь я снова подозреваю его. Причем моя паранойя стала на самом деле мешать нашим отношениям. Я постоянно проверяю его ноутбук, так как к телефону доступа не имею. На днях нашла сохраненное сообщение-скриншот о регистрации на одном сайте знакомств, на другом он и вовсе не удалял страницу, лишь убрал фото. Предъявить я ему, естественно, ничего не могу. Обвинит в паранойе и будет прав. Мне сейчас очень тяжело, живу как на пороховой бочке. Я искренне полюбила этого человека, нам очень хорошо вместе. Уверена, что его чувства не менее сильные. Как же понять мотивы его поступков? Хотелось бы разобраться в ситуации и быть счастливой. Я готова бороться за наши отношения.

Комментарий психолога:

— Вы молодец, что осознаете: нужно менять ситуацию и начинать с себя. За отношения, конечно, можно и бороться. Но вот вопрос: с кем?

Вы попросили своего мужчину быть с вами честным, но правда вас расстроила. Поверили его обещаниям, но продолжаете настойчиво проверять его вещи, нарушая границы личного пространства. Уверены, что его чувства к вам сильны и взаимны, признаетесь, что вам хорошо вместе, но живете в тревоге.

Да, ревность — неприятное чувство, каждый человек хотя бы раз сталкивался с ним. Оно становится опасным, когда выходит из берегов и разъедает отношения, делая жизнь невыносимой.

Можно подумать о том, откуда берет силы это чувство. Действительно ли ваш партнер провоцирует ревность или это отсутствие базового доверия и страх потери.

Часто ревность в такой сильной проявленности бывает у людей с заниженной самооценкой, которые склонны растворяться в партнере, не понимают, где заканчиваются его личные границы и где начинаются границы другого. Это может быть признаком зависимых отношений, когда удовлетворение своих потребностей полностью зависит от партнера.

Ревность формируется в тех случаях, когда у ребенка с детства был дефицит близости со стороны родителей, когда он чувствовал себя ничего не значащим. Став взрослым, он неосознанно переносит эту потребность в постоянном внимании на своего партнера и целиком доверяет ему свое благополучие.

Страх потери становится слишком большим, а любые проявления партнера вне отношений кажутся угрозой. Не умея выдерживать страх быть брошенным, как в детстве, человек стремится найти причину неверности, чтобы предъявить это как претензии и уйти самому. Но от страданий так не избавиться.

Что делать? Поскольку вы уважаете честность, то, быть может, искренне поговорить с ним о своих переживаниях и мыслях? Очень важно говорить о чувствах. Возможно, вы донесете до него то, о чем он не догадывается, а его старые скриншоты и страницы считались им забытыми и ничего не значащими. Возможно, вы ищете признаки опасности там, где их нет, ожидая негативный сценарий? Таким разговором вы можете донести до него важность ваших отношений. Возможно, узнав о вашей боли, он прояснит ситуацию, в чем-то ограничит себя, если для него это просто.

Сконцентрируйтесь на себе. Займитесь тем, что повышает вашу самооценку, направляйте свой интерес на себя. Когда ваше состояние покоя будет зависеть только от вас, тогда вы сможете быть свободны от зависимости, ведь работа с вашей ревностью начинается с себя.