Житель Бреста создает на балконе устройства по чертежам Николы Теслы и заставляет молнии играть гимн

Александр Репичев создает устройства по патентам Николы Теслы. Как и знаменитый изобретатель, он умеет зажигать лампочки в руках и вызывать искусственные молнии.



Фото: Вадим Стрельцов

Александр встречает нас в обычной квартире в одной из брестских многоэтажек. На балконе и в одной из комнат у него стоят трансформаторы Тесла, радио Попова, ионолет, лежит папка с копиями оригинальных статей Теслы и биография изобретателя. С трансформаторами причудливо соседствует рукоделие — супруга Александра шьет и делает открытки и альбомы.

По специальности мужчина — техник по телекоммуникациям, окончил Витебский колледж связи. Сейчас он занимается ремонтом энергетического оборудования. Еще в 12 лет он заинтересовался радиоэлектроникой. «Я помню, тогда мне запрещали паять, в кружки с такого возраста не брали», — рассказывает он.

Приходилось искать информацию в читальных залах библиотек, перерисовывать схемы приборов, потом — искать детали, например, от старых телевизоров. По словам Александра, интереснее всего было собирать приемники, устройства для светомузыки. Но сейчас такие вещи он не делает.





«Лет пять назад мне стала интересна высоковольтная техника. Появился вектор, направление. Все остальное — прошедший этап. Можно сделать, но что дальше, поставишь на полку и все. А тут будто смысл жизнь появился — познать неизведанное, там же полно загадок», — признается Александр.

«Тесла многое не объяснял, просто накидывал формулы»

О Тесле существует немало мифов. Говорят, он изобрел машину времени, раздвигал пространство, а его эксперименты с беспроводной передачей электроэнергии стали причиной «падения» Тунгусского метеорита.

Александр ко многим домыслам относится скептически. Но, когда воссозданные им по патентам Теслы катушки (по размеру они значительно меньше, чем делал изобретатель) начинают метать молнии, становится понятно, какой эффект они могли произвести на людей, живших в начале XX века. «Версий и теорий много, мне захотелось посмотреть, что из этого правда. Личность Теслы увлекла, что он делал, как жил», — признается Александр.





На создание первого трансформатора Теслы ушло около года, рассказывает он. До того как изобретатель запатентовал трансформатор, в мире использовали постоянный ток. О переменном знали, но он был низкочастотным, от 25 до 100 герц. «В основном все на механике было построено, поэтому даже этих 25−100 герц было сложно добиться. Тесла придумал, как перевести низкочастотный ток в высокочастотный при помощи электромагнитных волн, повысить частоту до 1000 герц», — объясняет Александр.

По его словам, трансформатор сделан по патенту почти один в один. Нет только генератора, теперь устройство можно включить в розетку. «Кажется, что все просто — две катушки, конденсатор и разрядник. На самом деле прибор оказался сложным. Благодаря ему я получил половину своих знаний — тут и взаимоиндукция, и резонанс, и диэлектрические способности, много чего в одной конструкции. Тесла все знал. В XIX веке не было даже формулы взаимоиндукции, он интуитивно шел», — рассказывает Александр.





По его словам, хотя патенты — это целая книга, Тесла описывал не все подробности. Например, разрядник — устройство, на котором построены все трансформаторы Теслы — может быть разной формы и из разных материалов. Но есть только одна форма и один материал, работающий в трансформаторах лучше всего. «Тесла многое не объяснял, он просто накидывал формулы и схемы», — отмечает Александр.

Молнии зазвучали благодаря современным технологиям

Во сколько обходится хобби, мужчина не считает. Есть установки, которые можно собирать на протяжении года, в работе может находиться несколько приборов. Из материалов нужна в основном медь, она обходится недорого.

Некоторые устройства, придуманные Теслой, Александр дорабатывает, потому что технические возможности даже за последние 10 лет, не то что за век, существенно возросли. Например, Тесла не мог сделать трансформаторы, которые играли бы музыку. Александр «научил» молнии исполнять Вивальди и гимн Беларуси.





«Появились современные детали, мощные высоковольтные транзисторы, которых раньше не существовало. Есть контроллеры, все можно упаковать в маленькую коробочку. Если создавать такой трансформатор из старых деталей, это будет огромный ящик, как комод. Сделал из спортивного интереса, получится или нет», — рассказывает он.

Александр объясняет, что молния — это электрический разряд, когда она появляется, человек слышит треск. Но если прерывать разряд звуковой частотой, дуга начнёт вибрировать, зазвучит. Меняя частоту, можно воспроизвести и речь, и музыку. У Теслы были наброски, как можно передавать с помощью молнии речь, но не было технических возможностей, чтобы сделать это на практике. Сейчас такие возможности появились.

Музыку для трансформатора нужно выбирать определенную — молния не сыграет одновременно за скрипку, фортепиано и ударные. Поэтому предпочтительны композиции, которые можно исполнить на одном инструменте. Мелодии Вивальди подходят: композитор любил ритмичную, энергичную музыку. Александр объясняет, что переводил мелодию в формат «миди» и редактировал так, чтобы ее мог проигрывать трансформатор — высокие ноты верхних октав он не выдерживает.

Что до гимна Беларуси, то, по словам Александра, это проявление патриотизма.

Он отмечает, что «музыкальные» молнии не несут для него ценности. Больше Александр дорожит усовершенствованным разрядником Тесла. Разрядник встречается во всех трансформаторах изобретателя. Тесла понял, что переменный ток движется по синусоиде, и решил, что если прервать ток на пике, то устройство будет работать эффективнее. Он создал разрядник, который меняет фазу тока и повышает энергию на выходе из катушки на 10−15%. Конечно, отмечает Александр, сегодня есть более эффективные способы повысить КПД, но, если делать оригинальный трансформатор Тесла, без разрядника не обойтись.





Как Тесла передавал энергию на расстоянии

Соседям страдать из-за испытаний устройств не приходится.

По словам Александра, ему нужно две секунды, чтобы понять, работает прибор или нет. «Тесла работал с гораздо большими мощностями, — объясняет он. — Возможно, это его ошибка — он все делал по максимуму. Конечно, у него вылетали генераторы. В лаборатории в Колорадо Спрингс, где он изучал атмосферное электричество, он построил огромную катушку Тесла. Там была обмотка 15 метров в диаметре. Представьте, какие мощности».

Александр достает папку со статьями и патентами Теслы. Публикаций в открытом доступе немного, поэтому он обращается в музеи и библиотеки. Музей Николы Теслы в Белграде (Сербия) предоставил ему для изучения публикации, которых пока нет в интернете.

«Я посмотрел их и понял, что это Тесла, у него особый характер письма, который трудно повторить, и рисунки своеобразные. Он неважно рисовал», — смеется Александр. Пока описанные в публикациях работы он не повторял, потому что речь идет о поздних изобретениях.





После 1900-х годов о Тесле почти ничего не известно. После проекта Уорденклиф (Тесла хотел построить первую беспроводную телекоммуникационную башню, но Джон Пирпонт Морган, финансировавший проект, разорвал контракт, когда узнал, что изобретатель не решает практические задачи по передаче радиосигналов. — Прим. авт.) любую публикацию Теслы воспринимали как несерьезную.

Александр говорит, что Тесла передавал энергию на расстоянии новым способом, который никто не повторил, — при помощи генерирования стоячих волн на земле. Сейчас мужчина воплощает в жизнь установку по передаче энергии на расстоянии через землю. Это, по его словам, может дать новый виток развития человечества в энергетике.

«Поражает, что он всю жизнь посвятил работе»

Александр говорит, что намеренно повторяет патенты Теслы в той последовательности, в которой их регистрировал изобретатель.

«Я анализирую их, в чем-то соглашаюсь, в чем-то нет. Интересно, что он сам со временем находит недостатки в своих конструкциях. Но все равно я начал с ранних патентов, чтобы весь путь пройти, понять, какие он ошибки совершал», — рассказывает Александр.

«Поражает, что он всю жизнь посвятил работе, — добавляет он. — Мало спал, не женился. У него была развитая интуиция. Половина записей — это формулы. Но не надо придумывать, что он построил машину времени, получал энергию из воздуха. Заниматься молниями — это уже загадка, до сих пор есть несколько версий, почему молния бьет в землю».

По словам Александра, у него были мысли о своих изобретениях, но он не хочет спешить. Он считает, что изобретения появляются тогда, когда приходит время, появляется материальная и техническая база.

«Люди спорят, кто изобрел радио, — Попов, Маркони или Тесла. Не надо спорить, просто время пришло, мир был готов, и они в разных частях света его изобрели», — считает Александр.

Он показывает фотографию эффекта Кирлиана — растение светится под воздействием импульсного высокочастотного разряда, и отмечает, что Тесла наблюдал этот эффект. Но назван он в честь супругов Кирлиан, которые нашли способ фотографировать ауру вокруг органических живых тел.

«Если сказать: „Давайте придумаем источник энергии“, — то ничего не будет. Пофантазируем и забудем. Нужно анализировать, что происходит в мире, какие есть разработки — тогда реально что-то изобрести», — отмечает Александр.

Приручим плазму — получим вечный двигатель

Сейчас Александра интересует явление антигравитации. Он включает ионолет — треугольник из металлической фольги поднимается вверх, а в воздухе чувствуется специфический запах. Модель использует эффект Бифельда-Брауна — электрическое явление возникновения ионного ветра, который передает импульс нейтральным частицам.

«Я испытывал, какой вес может поднять двадцатиграммовый ионолет — максимум восемь грамм», — рассказывает Александр. Чтобы поднять больший вес, придется увеличить и ионолет — пока технических возможностей создать легкую и эффективную модель нет.

«Я думал, как заставить взлететь треугольник без проводов. Есть мысль включить рядом трансформатор Тесла, добавить пару деталей, потому что катушка излучает переменное напряжение, а ионолет работает на постоянном. Тогда фольга будет улавливать высоковольтное поле», — объясняет Александр. С теми трансформаторами, что у него есть, треугольник не полетел — они должны отвечать другим характеристикам. Пока за счет ионного ветра удалось только заставить плыть лодку из пенопласта — на ней, к слову, был белорусский флаг.

Еще один интерес Александра — физика плазмы. Ее тоже получал Тесла — в 1894 году он изобрел плазменную лампу. Мы наблюдаем генератор плазмы: лепесток света с треском поднимается вверх. Конструкция работает так: высоковольтное напряжение поступает на электроды, в месте наименьшего сопротивления образуется ионизированный канал и зажигается плазма.

Пока люди не приручили плазму. Существуют токамаки, которые при помощи магнитного поля удерживают ее, достигающую температуры, при которой возможен ядерный синтез. Это, по словам Александра, прототип будущего плазменного генератора. Если приручить плазму, можно создать вечный двигатель, подобный Солнцу. Но пока плазма не управляема.

«Мне хотелось бы создать камеру, пустить плазму и при помощи магнитов сделать так, чтобы плазма горела в воздухе, не касаясь электродов», — говорит Александр. Сейчас он ставит эксперименты в этом направлении.