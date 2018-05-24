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Wargaming закрывает подразделение в Сиэтле
Компания Wargaming закрывает студию по разработке компьютерных игр под названием Wargaming Seattle, базирующуюся в городе Редмонд, штат Вашингтон,
Эту информацию сайту gamasutra.com
Также он пояснил, что каждый сотрудник закрываемого офиса, а их насчитывается 150 человек, получит выходное пособие и помощь в устройстве на работу в другие подразделения Wargaming.
Студия Wargaming Seattle ранее носила название Gas Powered Games. Она была создана в 1998 году и разработала такие игры, как Dungeon Siege, Supreme Commander и Demigod.
Однако в 2012 году после неудачной кампании по сбору средств на Kickstarter оказалась в тяжелой ситуации и в 2013-м была приобретена Wargaming.
Кстати, два года назад компания закрыла еще одну принадлежавшую ей студию в районе Сиэтла — WG Cells, бывшую DropForge Games, в которой работали 64 человека.
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Прекращение работы студии - часть процесса по реструктуризации компании.
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