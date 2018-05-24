19-летний минчанин «увел» у работодателя свыше 24 тыс. рублей

Парень устроился на работу на должность дежурного по торговому залу в магазин бытовой химии. В отсутствии кассира он путем несанкционированного доступа похищал деньги со счета частного торгово-унитарного предприятия, которому принадлежит магазин, - сообщила Наталья ОСКИРКО, официальный представитель Фрунзенского РУВД Минска.

Сначала похищенные суммы варьировались от 20 до 50 рублей. Но потом аппетиты молодого человека выросли. В итоги за три недели ему удалось завладеть более чем 24 тыс. рублей.

Как пояснил задержанный, о схеме финансовых махинаций ему рассказал знакомый. Вырученные деньги парень тратил на собственные нужды: купил новый телефон, ноутбук, дарил дорогие подарки девушке.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.212 Уголовного кодекса Республики Беларусь. Ему грозит лишение свободы на срок до 7 лет.