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21 из 100. Как отбирают элиту сил специальных операций?
В Витебской области бойцы прошли испытания для получения особого знака «Доблесть и мастерство».
Прыжки с парашютом, 30-километровый марш-бросок, экзамен на владение оружием (стреляют из пяти видов от пистолетов до гранатомётов), помощь раненому товарищу – это только малая часть программы, которая сопровождается испытаниями на выносливость. Бойцы проводят без сна несколько суток. Впервые к испытаниям допустили женщину, но дистанцию она не преодолела.
Многие сержанты и офицеры отличие элитных войск получают только с шестой попытки. В этом году из 100 участников до последнего этапа дошёл только 21.
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В Витебской области бойцы прошли испытания для получения особого знака «Доблесть и мастерство».
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