Делегации из 33 стран примут участие в Гомельском экономическом форуме

Делегации более чем из 30 стран примут участие в XV Гомельском экономическом форуме, который пройдет сегодня, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Гомельском облисполкоме.

В числе зарубежных участников мероприятия - официальные делегации, представители посольств, банковских и финансовых учреждений, свободных экономических зон, бизнесмены и т.д. Интерес к форуму проявили Германия, Китай, Израиль, Италия, Грузия, Россия, Финляндия, Чехия, Нигерия, Польша, Румыния, Сербия и др. "О своем участии заявили делегации из 33 стран, а общее количество участников превысит 660 человек", - отметили в облисполкоме.

На форуме презентуют экономический и инвестиционный потенциал региона. Панируется подписать девять документов на общую сумму более $481 млн, в том числе один инвестиционный договор и восемь протоколов о намерениях.

Кроме того, 145 инвестпроектов по различным направлениям включены в инвестиционный каталог Гомельской области, который будет предложен участникам форума. В числе приоритетных направлений - деревообрабатывающая промышленность, переработка вторичных материальных ресурсов, производство пищевых продуктов, сельское хозяйство, строительство, туризм и т.д.

После пленарной части работа форума продолжится по различным секциям: "Агропромышленный комплекс", "Строительный и жилищно-коммунальный комплекс", "Логистика и торговля", "Туризм Гомельщины. Перспективы развития", "Малый и средний бизнес", пройдет II Конгресс свободных экономических зон.

Также гости планируют посетить XIX Международную выставку "Весна в Гомеле", которая проходит в эти дни. На ней представлены около 200 стендов белорусских, а также молдавских, итальянских, вьетнамских компаний.

Гомельский экономический форум позиционируется как эффективная площадка для старта инвестиционных проектов, впервые был проведен в 2004 году. С 2008 по 2017 год на форуме подписано 88 документов на общую сумму почти $2 млрд.

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