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В Канаде эвакуируют людей из-за лесного пожара
25.05.2018 — Разное | Новы дзень (Жлобин)
Из-за обширного лесного пожара на юге Канады из двух населенных пунктов – Литл Гранд Раппидс и Пауингасси эвакуировали около 700 человек. Этим населенным пунктам угрожает лесной пожар на площади более 20 тыс. га.
Из двух городов должны эвакуироваться еще порядка 750 человек. В эвакуации участвуют Красный Крест, армия и несколько частных самолетов.
Оба населенных пункта находятся в изолированном регионе в 260 км от столицы провинции Манитоба, города Виннипег. В этот город и направляется большинство эвакуированных.
Предварительные данные говорят о том, что пожар был вызван действиями человека.
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Из-за обширного лесного пожара на юге Канады из двух населенных пунктов – Литл Гранд Раппидс и Пауингасси эвакуировали около 700 человек. Этим...
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