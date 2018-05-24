Гастроэнтеролог: Почему запекать продукты не менее вредно, чем жарить



БЕЗ КОРОЧКИ. Гастроэнтеролог Анна Юркевич говорит, что запекание в духовке не гарантирует безопасность продукта. Фото: pixabay.com

Какие вещества появляются в пище во время жарки и запекания, как они влияют на организм и какие заболевания вызывают, рассказала «Кур'еру» Анна Юркевич, врач-гастроэнтеролог Рес­публиканского центра гастроэнтерологии. Она дала советы безвредного приготовления.

instagram.com/anna_gastro Фото: Из личного архива Анны Юркевич. Блог врача

Почему вредна жареная еда

Многие знают, что жареная еда вредна, потому что при нагреве масла выделяются канцерогены. Они образуются и при копчении, и при приготовлении на углях.

Вредно не только есть жареное, но и дышать парами масла или стоять вблизи готовящегося шашлыка.

Что происходит во время запекания

Во время любой термической обработки продуктов в них происходит химическая реакция, в результате которой образуются вещества, которые называют «конечные продукты гликирования» (КПГ). Благодаря им запечённые продукты приобретают румяный цвет, аромат и вкус. Чем выше температура запекания, тем больше КПГ образуется.

Подобная реакция гликирования происходит и в организме человека, но в меньших объёмах, особенно если у человека сахарный диабет или преддиабет и лишний вес. Чем больше сахара в крови, тем больше вероятность возникновения вредной реакции в организме.

Как запечённая и жареная еда влияет на организм

Вещества, выделяющиеся при запекании, очень вредны для кожи. Есть такой термин «сахарное лицо». Если человек употребляет много сладкого, печёного и жареного, то разрушается структура коллагена и появляются морщины. КПГ повреждают хрусталик, вызывают катаракту и воспаления глаза. Изменяется состав крови: повышается СОЭ, С-реактивный белок в крови. Возникает атеросклероз сосудов, появляется риск инсульта и инфаркта, организм быстрее стареет. Фото: Pixabay.com

Как уменьшить вред

Если всё же надо поджарить какой-то продукт, то лучше на топлёном масле, сале, кокосовом или оливковом масле. При их нагревании выделяется меньше углеводородов.

В рацион нужно включать меньше сахара и сахаросодержащих продуктов.

Идеально — есть три раза в день. Стараться выдерживать большие интервалы между приёмами пищи. Мода на частое дробное питание с научной точки зрения не доказана. Она приводит к постоянному выбросу инсулина и нагрузке на поджелудочную железу.

Самым плотным приёмом пищи должен быть завтрак, богатый жирами, белками, сложными углеводами и клетчаткой. Не стоит питаться полуфабрикатами и фастфудом.

Советы гастроэнтеролога

Готовьте пищу на пару, варите, бланшируйте или тушите.

Готовьте с закрытой крышкой, при контакте с воздухом образуется больше КПГ.

Полезно добавлять воду при жарке — испаряясь, она не даёт температуре повышаться выше 100 0 С.

С. Если и жарить, то сократить время приготовления и снизить температуру.

Перед приготовлением мариновать мясо в уксусе, лимонном соке, кефире.

Использовать специи-антиоксиданты — куркуму, имбирь, розмарин.

Запекать до готовности, а не до тёмной корочки.

В ТЕМУ. В Евросоюзе уже разработали правила для производителей и общепита, по которым хлеб должен запекаться при более низкой температуре только до светлой корки.