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Гастроэнтеролог: Почему запекать продукты не менее вредно, чем жарить
25.05.2018 — Разное | Инфа-Курьер
Какие вещества появляются в пище во время жарки и запекания, как они влияют на организм и какие заболевания вызывают, рассказала «Кур'еру» Анна Юркевич, врач-гастроэнтеролог Республиканского центра гастроэнтерологии. Она дала советы безвредного приготовления.
Почему вредна жареная еда
Многие знают, что жареная еда вредна, потому что при нагреве масла выделяются канцерогены. Они образуются и при копчении, и при приготовлении на углях.
Что происходит во время запекания
Во время любой термической обработки продуктов в них происходит химическая реакция, в результате которой образуются вещества, которые называют «конечные продукты гликирования» (КПГ). Благодаря им запечённые продукты приобретают румяный цвет, аромат и вкус. Чем выше температура запекания, тем больше КПГ образуется.
Подобная реакция гликирования происходит и в организме человека, но в меньших объёмах, особенно если у человека сахарный диабет или преддиабет и лишний вес. Чем больше сахара в крови, тем больше вероятность возникновения вредной реакции в организме.
Как запечённая и жареная еда влияет на организм
Вещества, выделяющиеся при запекании, очень вредны для кожи. Есть такой термин «сахарное лицо». Если человек употребляет много сладкого, печёного и жареного, то разрушается структура коллагена и появляются морщины. КПГ повреждают хрусталик, вызывают катаракту и воспаления глаза. Изменяется состав крови: повышается СОЭ, С-реактивный белок в крови. Возникает атеросклероз сосудов, появляется риск инсульта и инфаркта, организм быстрее стареет.
Как уменьшить вред
Если всё же надо поджарить какой-то продукт, то лучше на топлёном масле, сале, кокосовом или оливковом масле. При их нагревании выделяется меньше углеводородов.
В рацион нужно включать меньше сахара и сахаросодержащих продуктов.
Идеально — есть три раза в день. Стараться выдерживать большие интервалы между приёмами пищи. Мода на частое дробное питание с научной точки зрения не доказана. Она приводит к постоянному выбросу инсулина и нагрузке на поджелудочную железу.
Самым плотным приёмом пищи должен быть завтрак, богатый жирами, белками, сложными углеводами и клетчаткой. Не стоит питаться полуфабрикатами и фастфудом.
Советы гастроэнтеролога
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