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Всемирный день щитовидной железы отмечается 25 мая
День открытых дверей сегодня проходит в Республиканском центре эндокринологии. Все желающие смогут обратиться к врачам по вопросам заболеваний щитовидной железы.
По данным ВОЗ, более 665 миллионов человек в мире имеют эндемический зоб или страдают другими патологиями этого органа. Полтора миллиарда – сталкиваются с риском йододефицита. В Беларуси выстроена чёткая система оказания помощи пациентам с заболеваниями щитовидной железы.
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День открытых дверей сегодня проходит в Республиканском центре эндокринологии. Все желающие смогут обратиться к врачам по вопросам заболеваний щитовидной...
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