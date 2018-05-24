Всемирный день щитовидной железы отмечается 25 мая

День открытых дверей сегодня проходит в Республиканском центре эндокринологии. Все желающие смогут обратиться к врачам по вопросам заболеваний щитовидной железы.

По данным ВОЗ, более 665 миллионов человек в мире имеют эндемический зоб или страдают другими патологиями этого органа. Полтора миллиарда – сталкиваются с риском йододефицита. В Беларуси выстроена чёткая система оказания помощи пациентам с заболеваниями щитовидной железы.