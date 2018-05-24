«Они очень низкооплачиваемые, на эти вакансии никто не хочет идти работать».

«Я сама долгое время искала работу, и, честно говоря, те заработки, на которые предлагают идти людям, – это смешно на самом деле».

«Зависит все от тебя. Если ты хочешь пойти на 250 рублей или на 300».