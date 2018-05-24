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Когда Toyota дороже Mercedes: рейтинг самых дорогих автомобильных брендов от Forbes

25.05.2018 09:37 — Разное | Tut.by  
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В ежегодном рейтинге самых дорогих мировых брендов, составленном журналом Forbes, оказалось 12 автомобильных марок.


Фото: Павел Мурашко

Среди автомобильных брендов лидирующую позицию сохранила Toyota, стоимость которой в Forbes оценили в 44,7 миллиарда долларов. В общем рейтинге она занимает 9-е место, уступая гигантам IT-индустрии (на первых трех местах, например, расположились Apple, Google и Microsoft), а также Coca-Cola и Disney. Второе место (и 13-е в общем списке) — за Mercedes, стоимость которой за последний год выросла на 18% (до 34,4 миллиардов долларов).


Фото: BMW

Следом идут BMW (20-я позиция в общем рейтинге) с показателем 31,4 миллиарда долларов и Honda (24-е место с 25,5 миллиарда), а замкнула пятерку самых дорогих автобрендов Audi (14,8 миллиарда долларов, 37-е место).

Также в списке Forbes оказались Ford (42-е место), Chevrolet (56-е), Porsche (58-е), Lexus (69-е), Nissan (70-е), Hyundai (75-е) и Volkswagen (90-е место в рейтинге).

 
 
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Авторитетный журнал Forbes составил рейтинг самых дорогих брендов, среди которых оказались 12 автомобильных марок.
 
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