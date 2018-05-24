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Угнал инвалидное кресло в Боровлянах — милиция ищет вора

25.05.2018 09:38 — Разное | Партизан  
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Неизвестный украл кресло-каталку из коридора терапевтического отделения Минской ЦРБ в Боровлянах.



Мужчина похитил инвалидное кресло-каталку Cameleon VCWK9AC черного цвета, с бежевой вставкой на кресле, с серыми задними колесами. Ущерб составляет 570 рублей, сообщили в УВД Миноблисполкома.

Кража случилась в 08.22 21 мая. Неизвестного ищут.

Приметы преступника: на вид 70-75 лет; рост 170—175 см, среднего телосложения, волосы седые, короткие. Есть лобная и теменная залысины. Был одет в спортивную темно-синюю мастерку с серыми вставками, бледно-розовую рубашку, серые брюки, черные туфли. При ходьбе опирается на трость.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 205 Уголовного кодекса Республики Беларусь. Если вам известен разыскиваемый, правоохранители Минского РУВД просят сообщить об этом по телефонам: (8017) 505-26-02, 8 (029) 315-26-02, 8 (029) 769-61-94. Конфиденциальность гарантируется.

 
 
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Неизвестный украл кресло-каталку из коридора терапевтического отделения Минской ЦРБ в Боровлянах.
 
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