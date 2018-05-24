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Харви Вайнштейн решил сдаться полиции

25.05.2018 09:49 — Разное | Аргументы и факты  
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Харви Вайнштейн решил сдаться полиции
Харви Вайнштейн © / Фото из открытых источников


Продюсер Харви Вайнштейн намерен сдаться полиции Нью-Йорка. Об этом информирует издание New York Times.

Харви Вайнштейн решил сдаться полиции Брижит Бардо раскритиковала актрис, жалующихся на домогательства

Сообщается, что сегодня, 25 мая, ему предъявят обвинения как минимум по одному эпизоду и арестуют.

Уголовное дело было возбуждено в связи с обвинениями Люсии Эванс, которая утверждает, что в 2004 году девушка стала жертвой сексуального насилия со стороны мужчины. Официальный представитель Вайнштейна данную ситуацию комментировать отказался.

Напомним, что осенью 2017 года десятки известных актрис обвинили Вайнштейна в домогательствах и сексуальном насилии. Продюсер до сих пор все обвинения отрицал.

Источник: БЕЛТА.

 
 
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Сообщается, что сегодня, 25 мая, ему предъявят обвинения как минимум по одному эпизоду и арестуют.
 
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