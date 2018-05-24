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15 человек пострадали в результате взрыва самодельной бомбы в Канаде
Как сообщают информационные агентства, в ресторане The Bombay Bhel в городе Миссиссога произошёл взрыв. Пострадали 15 человек, трое из них находятся в критическом состоянии.
По данным полиции, двое молодых людей привели в действие самодельное взрывное устройство и сбежали. Они объявлены в розыск.
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Пострадали 15 человек, трое из них находятся в критическом состоянии.
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