15 человек пострадали в результате взрыва самодельной бомбы в Канаде

Как сообщают информационные агентства, в ресторане The Bombay Bhel в городе Миссиссога произошёл взрыв. Пострадали 15 человек, трое из них находятся в критическом состоянии.

По данным полиции, двое молодых людей привели в действие самодельное взрывное устройство и сбежали. Они объявлены в розыск.