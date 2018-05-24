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День открытых дверей проходит Большом театре Беларуси
Окунуться в волшебный мир оперно-балетного закулисья приглашает Большой театр. В свой день рождения здесь распахнут двери для всех.
Можно пообщаться с постановщиками, побывать на бесплатных выставках и концертах, примерить костюмы и грим любимых персонажей, а если повезёт, то и прослушаться у признанных мастеров сцены, которая за 85 лет пережила многое.
Вечером на сцене дают «Кармен». Именно постановкой оперы Бизе 85 лет назад открылся Большой театр Беларуси.
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Окунуться в волшебный мир оперно-балетного закулисья приглашает Большой театр. В свой день рождения здесь распахнут двери для всех.
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