День открытых дверей проходит Большом театре Беларуси

Окунуться в волшебный мир оперно-балетного закулисья приглашает Большой театр. В свой день рождения здесь распахнут двери для всех.

Можно пообщаться с постановщиками, побывать на бесплатных выставках и концертах, примерить костюмы и грим любимых персонажей, а если повезёт, то и прослушаться у признанных мастеров сцены, которая за 85 лет пережила многое.

Вечером на сцене дают «Кармен». Именно постановкой оперы Бизе 85 лет назад открылся Большой театр Беларуси.