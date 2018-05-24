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Белорусский лагерь "Зубренок" примет на оздоровление детей из Сирии
25.05.2018 09:59 — Разное | Ежедневник
Президент Беларуси выделил средства на организацию отдыха 300 детям из Сирии в период с мая по июнь.
Распоряжение Александр Лукашенко подписал 24 мая, а средства выделят из резервного фонда президента.
В летнем лагере детей ждут не только санаторно-оздоровительные, но и экскурсионно-культурные мероприятия.
Данноя программа проводится в рамках развития сотрудничества между Беларусью и Сирией в гуманитарно-образовательной сфере.
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Президент Беларуси выделил средства на организацию отдыха 300 детям из Сирии в период с мая по июнь.
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