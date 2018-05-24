



Президент Беларуси выделил средства на организацию отдыха 300 детям из Сирии в период с мая по июнь.

Распоряжение Александр Лукашенко подписал 24 мая, а средства выделят из резервного фонда президента.

В летнем лагере детей ждут не только санаторно-оздоровительные, но и экскурсионно-культурные мероприятия.

Данноя программа проводится в рамках развития сотрудничества между Беларусью и Сирией в гуманитарно-образовательной сфере.