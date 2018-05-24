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В США водитель "Тойоты" отвлекся на телефон и разбил раритетный 87-летний Ford

25.05.2018 10:00 — Разное | Tut.by  
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Водитель Toyota Corolla разбил семейную реликвию жителя калифорнийского Гарден-Грова Уильяма Смита. Речь идет о Ford Model A образца 1931 года. Как это случилось, Смит рассказал на своей странице в Facebook.


По словам владельца раритетного автомобиля, он находился на работе, когда услышал удар: водитель «Тойоты» отвлекся на телефон и врезался в припаркованный Ford. Виновник аварии пытался скрыться с места ДТП, но полиция смогла его схватить и арестовать.


В результате аварии автомобиль, который Смит с отцом долгие годы восстанавливал, уничтожен. В частности, поврежден кузов, все четыре спицованных колеса, согнута рама и карданный вал, треснул дифференциал, блок цилиндров и корпус трансмиссии. Теперь, говорит, Смит, ему придется начинать все заново.

 
 
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В результате аварии автомобиль, который Смит с отцом долгие годы восстанавливал, уничтожен.
 
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