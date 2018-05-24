Cостоялась 3-я внеочередная сессия районного Совета депутатов: водоем в Шавдюках Лидского района зарыбится карпом, ...



Состоялась 3-я внеочередная сессия районного Совета депутатов. Сессию вела член Совета Республики Национального собрания РБ, председатель районного Совета депутатов Инесса Белуш. Одним из вопросов, которые рассматривали народные избранники, был вопрос о предоставлении в аренду поверхностного водного объекта.

Иными словами, на этом заседании депутаты должны были принять решение о передаче водоема общей площадью 22,8 га для товарного рыбоводства и рыбоводства в рекреационных целях на условиях аренды сроком на 5 лет. Пруд расположен в районе деревни Шавдюки Круповского сельсовета. Это место, расположенное в 10 км от города, хорошо известно жителям района, прежде всего красотой здешних мест. О рыболовстве на данный момент разговор не идет. Предыдущий арендатор, нисколько не позаботившись о сохранении хотя бы биологического разнообразия в пруду, спустил его, собрал всю рыбу и, образно говоря, был таков.

А какие планы у претендующего на роль арендатора индивидуального предпринимателя Александра Любянца и не пойдет ли он по пути своего предшественника? Эти вопросы были адресованы Александру Геннадьевичу.

Его позиция, не только как предпринимателя, но и как рыбака с немалым стажем: в первую очередь водоем необходимо зарыбить представителями карповых пород, а также судаком, линем, щукой; во-вторых, необходимо благоустроить территорию вокруг водоема, чтобы рыбакам, отдыхающим здесь, было комфортно.

Заместитель председателя Лидского районного Совета депутатов, депутат по Замковому избирательному округу №19 Виктор Пранюк, комментируя данную ситуацию, отметил, что в зоне ответственности индивидуального предпринимателя в случае передачи ему водоема на условиях аренды будет не только чистота прибрежной зоны, но и безопасные условия пребывания для людей в данном районе. (Уточним, что в данном водоеме купание запрещено.)





Были и другие вопросы по проекту данного решения. Заслушивались руководитель местного хозяйства РСУП «Совхоз «Лидский» Владислав Ирчиц, председатель Круповского сельского Совета Руслан Мельник, позиция которых однозначная: у водного объекта должен быть хозяин, только тогда можно рассчитывать на сохранение водоема, который может быть использован для развития рыбоводства. И вновь вернемся к вопросу: не повторит ли новый арендатор путь своего предшественника?

– Нет, такого не будет, -- заверил депутатов районного Совета депутатов будущий арендатор, – на данный момент в пруду нет рыбы, его придется зарыбливать по-новому, а это средства, и для жителей Шавдюков рыбалка гарантированно будет бесплатной.

Участие в обсуждении вопроса приняли также депутат по Западному избирательному округу №9, директор филиала №413 ОАО «АСБ «Беларусбанк» Владимир Бужинский, депутат по Фурмановскому избирательному округу №22, заместитель директора ГЛХУ «Лидский лесхоз» Чеслав Борко и другие депутаты. К слову, заместитель председателя Лидского районного Совета депутатов Виктор Пранюк напомнил о государственной политике нашей страны, направленной на развитие малого и среднего бизнеса в республике, на то, чтобы жители городов и сел открывали ИП, создавали рабочие места.

Сессией было принято решение о передаче водного объекта в аренду на пять лет, с условием внесения в договор всех необходимых характеристик водоема, как того и требует закон. За данное решение депутаты проголосовали единогласно.





Процедура награждения станет проще

Так же конструктивно шло обсуждение и других вопросов, вынесенных в повестку дня сессии. Одним из решений данной сессии стало внесение в Положение о наградах и поощрениях Лидского районного Совета депутатов примечания следующего содержания: «Субъекты хозяйствования вправе не использовать печать». А это значит, что подготовка документов для награждения заслуживших награды наших земляков станет проще.































