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Харви Вайнштейн решил сдаться полиции
25.05.2018 10:28 — Разное | Беларусь Сегодня
В пятницу, 25 мая, ему собираются предъявить обвинения по меньшей мере по одному эпизоду и арестовать. Уголовное дело завели после заявления Люсии Эванс о том, что в 2004 году она подверглась сексуальному насилию со стороны Вайнштейна.
Официальный представитель продюсера не стал комментировать эту ситуацию.
Напомним, осенью минувшего года десятки знаменитых актрис обвинили Вайнштейна в домогательствах и сексуальном насилии. Ранее он отрицал все обвинения.
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