В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Харви Вайнштейн решил сдаться полиции ...

В пятницу, 25 мая, ему собираются предъявить обвинения по меньшей мере по одному эпизоду и арестовать. Уголовное дело завели после заявления Люсии Эванс о том, что в 2004 году она подверглась сексуальному насилию со стороны Вайнштейна.Официальный представитель продюсера не стал комментировать эту ситуацию.Напомним, осенью минувшего года десятки знаменитых актрис обвинили Вайнштейна в домогательствах и сексуальном насилии. Ранее он отрицал все обвинения.