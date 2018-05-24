Первые секунды после взрыва. Фото: МЧС

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Между Житковичами и Туровом взорвали старый мост Первые секунды после взрыва. Фото: МЧС Напомним, проблемы с мостом у полешуков начались в декабре прошлого года, когда конструкция 1985 года просела и треснула. ...

Напомним, проблемы с мостом у полешуков начались в декабре прошлого года, когда конструкция 1985 годаПричина аварийности оказалась в особенностях экономной постройки советских времен. Вместо металлических несущих конструкций использовались на тот момент новые технологии. Армирующую функцию несли натягивающиеся стальные тросы внутри бетонного основания. Как выяснилось, полости, в которых находились тросы и натягивающие их элементы, не были заполнены бетоном, туда попадала влага, и металл подвергался коррозии. Такая конструкция без проблем простояла всего 32 года.Вначале вместо аварийного моста силами армии экстренно возвели понтонную переправу почти в 147 метров. Однако этот путь не решал проблем с движением многотонных фур. Тогда в Пинске начали строить паром. Переоборудовали рудовоз, стоявший на балансе здешнего речного порта. За один рейс такое 70–метровое судно способно принять на борт до 6 фур. Теперь легковушки едут по понтону, а грузовики отдельно, их на пароме тянет буксир. Ежедневная загруженность парома — от 70 до 150 фур. Работают по графику с 6.00 до 21.00 ежедневно. Каждый нечетный час паром отправляется со стороны Житковичей, со стороны Турова — каждый четный. Время в пути между городами увеличилось всего на 20 минут, в таком режиме жители Житковичского района будут жить еще полгода.Сегодня взорван центральный пролет моста над рекой, длиной 288 метров. Железобетонные плиты после взрыва «сложились» на специально насыпанную площадку. Чтобы организовать мостовой снос понадобилась не только взрывчатка и искусство саперов, но и подготовительные инженерные работы, которые велись несколько месяцев. Меняли русло Припяти. Судоходный маршрут проложили по «старику», а под мостом усилиями людей возник остров для сбора строительного мусора.В РУП «Гомельавтодор» сообщили, что проект нового участка моста готов и уже прошел экспертизу. Это будет металлическая конструкция, которая заменит бетонную коробку. Уже даже закуплен металл. Но основная работа еще впереди. Президент поручил завершить строительство нового моста через Припять в Житковичском районе к 7 ноября.