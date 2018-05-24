Samsung выплатит Apple 539 миллионов долларов за нарушение патентов





Присяжные решили, что южнокорейская компания действительно нарушила три патента Apple, которые касаются дизайна смартфонов. Еще два нарушения были подтверждены в самом принципе работы устройства. Изначально компаниям предложили решить вопрос мирным путем, но из затребованных Apple миллиарда долларов, в Samsung были готовы заплатить лишь 28 миллионов.

При этом купертиновцы подчеркивают, что для них вопрос денег в данном конфликте не стоял на первом месте. "Наша команда неустанно работает над созданием инновационных продуктов, которые радуют наших клиентов по всему миру. Именно поэтому мы верим в ценность дизайна и иных инновационных разработок", - говорится в официальном заявлении Apple.

Адвокат Samsung уже заявил, что его компания намерена обжаловать данное решение, потому как вердикт судьи не был основан на уликах.