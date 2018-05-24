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Биткоин дешевеет, торгуясь на уровне около 7,6 тысячи долларов

25.05.2018 10:28 — Разное | Беларусь Сегодня  
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По информации CoinMarketCap, в 9 часов 2 минуты биткоин торговался на 1,02% меньше, до 7,633 тысячи долларов. На бирже Bitfinex он дешевел на 0,78%, до 7,625 тысячи долларов, на Binance – на 0,69%, до 7,63 тысячи долларов.



Директор по инвестициям международной сети профессиональных инвесторов в цифровые активы CryptoLife Мансур Гусейнов не исключает возможность дальнейшего падения цен. С другой стороны, считает специалист, увеличение количества сделок при стабилизации стоимости свидетельствует о наличии сопротивления на текущем ценовом уровне.

Стоимость других криптовалют при этом повышается: Ethereum растет на 0,97%, до 611,85 доллара, Ripple — на 2,11%, до 0,633 доллара, Bitcoin Cash — на 2,21%, до 1062,42 доллара. 

Капитализация рынка криптовалют в настоящее время достигла 341,84 миллиарда долларов. Доля биткоина составляет около 38% рынка.

 
Теги: Курсы валют
 
 
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По информации CoinMarketCap, в 9 часов 2 минуты биткоин торговался на 1,02% меньше, до 7,633 тысячи долларов. На бирже Bitfinex он дешевел на 0,78%, до 7,625 тысячи долларов, на...
 
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