В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Белорусские теннисистки узнали соперниц по первом кругу «Ролан Гаррос» ...

Первая ракетка Беларуси Арина Соболенко (WTA: 48) в стартовом матче сыграет с нидерландкой Кики Бертенс (WTA: 18). Александра Саснович (WTA: 52) встретится с чешкой Денизой Аллертовой (WTA: 103).Любопытно, что турнирные пути Арины и Саши могут пересечься уже во втором круге, если обе белоруски победят в первых поединках.Экс-первая ракетка мира Виктория Азаренко (WTA: 82) начнет выступление на «Ролан Гаррос» матчем против чешки Катерины Синяковой (WTA: 57). В случае победы в первой игре во втором раунде титулованная белоруска скрестит ракетки с победительницей противостояния Елена Остапенко (Латвия, WTA: 5) — Катерина Козлова (Украина, WTA: 66). Стоит отметить, что Остапенко является действующей победительницей Открытого чемпионата Франции.Матчи основной сетки на «Ролан Гаррос» начинаются 27 мая. Общий призовой фонд главного грунтового турнира планеты в этом году составляет более 20 миллионов долларов.