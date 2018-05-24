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Белорусские теннисистки узнали соперниц по первом кругу «Ролан Гаррос»

25.05.2018 10:28 — Разное | Беларусь Сегодня  
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Первая ракетка Беларуси Арина Соболенко (WTA: 48) в стартовом матче сыграет с нидерландкой Кики Бертенс (WTA: 18). Александра Саснович (WTA: 52) встретится с чешкой Денизой Аллертовой (WTA: 103).

Любопытно, что турнирные пути Арины и Саши могут пересечься уже во втором круге, если обе белоруски победят в первых поединках.

Экс-первая ракетка мира Виктория Азаренко (WTA: 82) начнет выступление на «Ролан Гаррос» матчем против чешки Катерины Синяковой (WTA: 57). В случае победы в первой игре во втором раунде титулованная белоруска скрестит ракетки с победительницей противостояния Елена Остапенко (Латвия, WTA: 5) — Катерина Козлова (Украина, WTA: 66). Стоит отметить, что Остапенко является действующей победительницей Открытого чемпионата Франции.

Матчи основной сетки на «Ролан Гаррос» начинаются 27 мая. Общий призовой фонд главного грунтового турнира планеты в этом году составляет более 20 миллионов долларов.

 
 
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