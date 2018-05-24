Мадуро обвинил США в подготовке военного переворота в Венесуэле





"У них уже готов план военного переворота в Венесуэле", – приводит слова Мадуро телеканал Globovision.

Ранее венесуэльский лидер объявил персоной нон грата поверенного в делах США в Венесуэле Тодда Робинсона. В ответ Соединенные Штаты выслали в Каракас двух дипломатов Венесуэлы.

На последних президентских выборах Николас Мадуро набрал около шести миллионов голосов, что составляет примерно 68%. За его основного оппонента – Энри Фалькона – голоса отдали примерно 2 000 000 человек. Явка на выборах составила более 45%. Президентский пост Мадуро будет занимать до 2025 года.