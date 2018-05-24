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Мадуро обвинил США в подготовке военного переворота в Венесуэле
25.05.2018 10:28 — Разное | Беларусь Сегодня
"У них уже готов план военного переворота в Венесуэле", – приводит слова Мадуро телеканал Globovision.
Ранее венесуэльский лидер объявил персоной нон грата поверенного в делах США в Венесуэле Тодда Робинсона. В ответ Соединенные Штаты выслали в Каракас двух дипломатов Венесуэлы.
На последних президентских выборах Николас Мадуро набрал около шести миллионов голосов, что составляет примерно 68%. За его основного оппонента – Энри Фалькона – голоса отдали примерно 2 000 000 человек. Явка на выборах составила более 45%. Президентский пост Мадуро будет занимать до 2025 года.
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"У них уже готов план военного переворота в Венесуэле", – приводит слова Мадуро телеканал Globovision. Ранее венесуэльский лидер объявил персоной нон...
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