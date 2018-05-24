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Минский стадион «Динамо» проиграл борьбу за право провести Суперкубок УЕФА-2020
25.05.2018 10:28 — Разное | Беларусь Сегодня
Стадион «Драгау»
Встречу победителей Лиги чемпионов и Лиги Европы доверено провести арене «Драгау» в Порту, вмещающей 52 тысячи зрителей.
Помимо Беларуси и Португалии, на право проведения игры за Суперкубок УЕФА-2020 свои кандидатуры выдвигали Албания, Финляндия, Франция, Израиль, Казахстан и Северная Ирландия.
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Стадион «Драгау» Встречу победителей Лиги чемпионов и Лиги Европы доверено провести арене «Драгау» в Порту, вмещающей 52 тысячи зрителей. Помимо Беларуси и...
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