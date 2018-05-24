В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так «Амкодор» поставит в Египет технику на 750 тысяч долларов Продукция «Амкодора» поставляется в африканские страны уже несколько лет, импульс для выхода на рынок Египта придала рабочая поездка Александра Лукашенко в...

Продукция «Амкодора» поставляется в африканские страны уже несколько лет, импульс для выхода на рынок Египта придала рабочая поездка Александра Лукашенко в это государство., — цитирует Пинчука БЕЛТА.По его словам, речь идет о поставках погрузчиков различных модификаций, дорожно-строительной и строительной техники. Планируется, что она будет поставлена в Египет уже в 2018-м. Исключение составляет одна модель — специальная модификация машины, которую на предприятии еще не изготавливали. Ее должны отправить в начале следующего года.