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«Амкодор» поставит в Египет технику на 750 тысяч долларов
25.05.2018 10:28 — Разное | Беларусь Сегодня
Продукция «Амкодора» поставляется в африканские страны уже несколько лет, импульс для выхода на рынок Египта придала рабочая поездка Александра Лукашенко в это государство.
«После этого был заключен дилерский договор с одной из компаний, была осуществлена поставка первых пяти единиц на сумму 250 тысяч долларов. В этом году мы расширяем свое присутствие, в Египте есть уже два дилера, подписываем контракт более чем на 750 тысяч долларов», — цитирует Пинчука БЕЛТА.
По его словам, речь идет о поставках погрузчиков различных модификаций, дорожно-строительной и строительной техники. Планируется, что она будет поставлена в Египет уже в 2018-м. Исключение составляет одна модель — специальная модификация машины, которую на предприятии еще не изготавливали. Ее должны отправить в начале следующего года.
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Продукция «Амкодора» поставляется в африканские страны уже несколько лет, импульс для выхода на рынок Египта придала рабочая поездка Александра Лукашенко в...
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