В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В США призывают усилить защиту европейских союзников Сенаторы призывают министра обороны рассмотреть конкретные шаги по "усилению передового присутствия и боевого потенциала" в Европе, пишет ТАСС. В...

Сенаторы призывают министра обороны рассмотреть конкретные шаги по "усилению передового присутствия и боевого потенциала" в Европе, пишетВ пояснительных материалах Китай и Россия признаются "ревизионистскимидержавами и стратегическими соперниками".В законопроекте говорится, что целью усиления обороны союзников и партнеров в Европе является сдерживание и, при необходимости, отражение «российской агрессии".Нижняя палата Конгресса США - Палата представителей – уже приняла свой вариант проекта оборонного бюджета. В нем предусматривается выделение $6,3 млрд на "Инициативу по сдерживанию в Европе" - для увеличения числа американских военнослужащих в этом регионе.Окончательный вариант документа будет направлен на подпись президенту США Дональду Трампу.