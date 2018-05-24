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В США призывают усилить защиту европейских союзников
25.05.2018 10:28 — Разное | Беларусь Сегодня
Сенаторы призывают министра обороны рассмотреть конкретные шаги по "усилению передового присутствия и боевого потенциала" в Европе, пишет
В пояснительных материалах Китай и Россия признаются "ревизионистскими державами и стратегическими соперниками".
В законопроекте говорится, что целью усиления обороны союзников и партнеров в Европе является сдерживание и, при необходимости, отражение «российской агрессии".
Нижняя палата Конгресса США - Палата представителей – уже приняла свой вариант проекта оборонного бюджета. В нем предусматривается выделение $6,3 млрд на "Инициативу по сдерживанию в Европе" - для увеличения числа американских военнослужащих в этом регионе.
Окончательный вариант документа будет направлен на подпись президенту США Дональду Трампу.
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Сенаторы призывают министра обороны рассмотреть конкретные шаги по "усилению передового присутствия и боевого потенциала" в Европе, пишет ТАСС. В...
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